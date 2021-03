Dans la foulée des dispositions sanitaires prises pour limiter les rassemblements, y compris au domicile privé, et l’aptitude de la police à intervenir éventuellement pour les faire respecter, je m’interroge sur le statut juridique de notre appartement et sur la possibilité qu’a la police de vérifier combien nous sommes. Y., Vaud



Le domicile dont l’habitant est le propriétaire lui appartient, de sorte qu’il est le seul à décider de qui peut y pénétrer ou non. Le locataire n’est pas propriétaire de son domicile mais, par le contrat de bail à loyer, le propriétaire lui en cède la jouissance. Dans ces deux cas, l’habitant est ainsi l’ayant droit de son domicile.

Dans ce contexte, le Code pénal suisse prévoit à son article 186 que toute personne qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, une cour ou un jardin clos et attenant à une maison, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir qui lui est adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cela signifie que toute intrusion, dans un logement notamment, sans le consentement de ses habitants constitue une violation de domicile qui est réprimée par la loi.

Comme tout principe, il existe des exceptions: la police peut, dans certaines circonstances, procéder à des perquisitions et ainsi pénétrer dans une propriété privée sans le consentement de son ayant droit. Dans ce cas, la police doit présenter un mandat écrit, conformément aux articles 241 et suivants du Code de procédure pénale, lequel précisera quels locaux sont fouillés et ce qui est recherché.

Ce n’est que lorsque la police a des suspicions qu’une personne recherchée est présente dans les locaux, que des objets susceptibles d’être séquestrés s’y trouvent ou que des infractions y sont commises, qu’elle peut pénétrer dans le bâtiment ou ses dépendances sans le consentement de l’ayant droit et sans mandat de perquisition. Elle devra néanmoins indiquer pour quelle raison elle entre et ce qu’elle suspecte découvrir à l’intérieur.

En conséquence, si la police sonne à votre porte et souhaite y entrer pour vérifier combien de personnes vous êtes, sans qu’elle ne puisse justifier de suspicions telles que mentionnés ci-dessus, vous pouvez vous y opposer, tout en gardant à l’esprit que la violation des dispositions limitant le nombre de personnes autorisées à se réunir est bel est bien une infraction…