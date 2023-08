Polémique à Genève – Le compagnon de Fabienne Fischer dément avoir reçu de l’argent public Des associations proches de Jean Rossiaud, compagnon de l’ancienne magistrate, ont décroché des mandats du Département de l’économie. Ses avocats soulignent qu’il en était un simple membre. Rachad Armanios

Jean Rossiaud en interview le 14 février 2018. FRANK MENTHA

Jean Rossiaud, le compagnon de Fabienne Fischer qui était aussi son chef de campagne, a-t-il été rémunéré directement ou indirectement par le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) lorsque cette dernière le dirigeait? Par le biais de ses avocats, l’ancien député Vert dément catégoriquement la rumeur qui circule depuis quelque temps, selon laquelle lui ou une entité dans laquelle il aurait des intérêts aurait reçu des mandats du département. Si elle était vérifiée, la rumeur serait une catastrophe pour l’ancien député et sa compagne et, par ricochet, pour les Verts, à la veille des élections fédérales.