Substituts de viande en baisse – Poisson, œufs et fois gras véganes remplacent les burgers Les ventes de substituts de viande sont en baisse en Suisse. Certains fabricants créent des produits végétaliens – mais pas tous n’ont la cote. Erich Bürgler

Pas besoin de faire souffrir les oies pour cela: le foie gras végétalien à base d’huile végétale et de beurre de karité. Photo: PD

Si le cours de l’action de Beyond Meat sert de référence, une hypothèse s’impose: les consommateurs et consommatrices ont totalement perdu l’envie de manger des burgers et des saucisses végétales. Les actions de l’entreprise américaine ont chuté de près de 80% en comparaison annuelle.