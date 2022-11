Gare de Vevey – Poignardé par un aîné pour avoir gâché un selfie Un septuagénaire a été condamné pour un coup de couteau asséné au thorax d’un Vaudois qui s’était incrusté à l’arrière-plan d’une photo. Il écope de 30 mois de prison, dont 10 ferme. Benjamin Pillard

La victime rentrait chez elle un soir de mai 2021 lorsqu’elle s’est immiscée sur le selfie que prenaient deux hommes devant la gare de Vevey. Benjamin Pillard

«Je rentrais chez moi en remontant du bord du lac. En voyant ces deux hommes sur leur téléphone devant la gare de Vevey, j’ai pensé qu’ils se prenaient en photo ou faisaient un appel vidéo. Je me suis incrusté derrière eux, comme on aborde quelqu’un dans un moment d’euphorie…» Aujourd’hui âgé de 35 ans, ce conseiller de vente a été auditionné ce lundi par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Face à lui, sur le banc des accusés: un retraité de 74 ans et un ami italien de 54 ans à l’aide sociale, tous deux sans antécédents et domiciliés dans les environs.