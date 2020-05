Genève – Poggia veut punir les cyclistes qui ont manifesté Le conseiller d’Etat Mauro Poggia n’a pas apprécié le défilé de cyclistes lundi soir autour de la Plaine de Plainpalais. Il réclame désormais des sanctions.

Le Conseil d’Etat genevois a modifié ou a créé des nouvelles pistes cyclables et mise sur la mobilité douce pour faire face au coronavirus Covid-19, les nécessités sanitaires empêcheront les transports publics d’assumer leur charge usuelle. KEYSTONE

Le défilé cycliste non-autorisé, qui a rassemblé lundi soir plus d’un millier de participants autour de la Plaine de Plainpalais à Genève, a fâché le conseiller d’Etat Mauro Poggia. Le magistrat veut que les manifestants et les organisateurs soient sanctionnés.

«Nous n’identifierons pas la totalité des personnes, mais suffisamment pour pouvoir marquer la désapprobation ferme de l’Etat», a indiqué M.Poggia mercredi soir dans un entretien accordé à Léman Bleu. La manifestation en soutien à la récente création de pistes cyclables en ville avait été lancée via les réseaux sociaux. Ce rassemblement était interdit en raison des mesures Covid-19.

«C’était une erreur»

En cette période de déconfinement, le chef du département de la sécurité et de la santé fustige le comportement des manifestants. «J’espérais peut-être par naïveté qu’après deux mois et demi de messages répétés sur la responsabilisation de chacune et de chacun, ces personnes comprennent qu’il y a des règles à respecter, encore aujourd’hui. C’était une erreur. Je pense que cette erreur ne se commettra pas une seconde fois», a relevé Mauro Poggia.

Mis en place par le canton, les nouvelles pistes cyclables provisoires visent à favoriser la mobilité douce. Les distances sanitaires ne pouvant être garanties tout le temps dans les transports publics, les autorités craignent en effet une trop grande utilisation de la voiture. Les milieux économiques et la droite reprochent aux autorités d’avoir agi sans concertation et d’avoir créé des bouchons au centre-ville.

Les milieux de soutien à la mobilité douce estiment au contraire qu’il était temps que les autorités respectent la volonté populaire en créant ces aménagements. Ils demandent leur pérennisation.

( ATS/NXP )