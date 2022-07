Combat des chefs sur le Tour – Pogacar n’arrive toujours pas à mettre son rival au tapis Le Slovène s’impose au sprint à Peyragudes devant Vingegaard, mais il n’a récupéré que quatre secondes. Son but: l’envoyer dans les cordes ce jeudi à Hautacam. Christian Maillard Peyragudes

Tadej Pogacar s’est imposé ce mercredi à Peyragudes mais sans réussir à décramponner le Danois Jonas Vingegaard, qui s’accroche à son maillot jaune. KEYSTONE

On ne nous avait pas tout dit. Pourquoi nous avoir caché que les coureurs cyclistes, enfin deux d’entre eux, roulaient avec des gants de boxe? On parle évidemment de ce duel au sommet qui oppose deux poids lourds sur le ring des Pyrénées. Sur leur vélo, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, les deux gros favoris de ce Tour de France, écrasent les pédales comme une droite d’Anthony Joshua ou de Mike Tyson et ça fait mal au reste du peloton.