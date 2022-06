Au casting, quatre architectes de la Suisse catho-protestante,

Trois Vaudois, un Carougeois donc un peu sarde tout de même,

Deux sculpteurs français, l’un parisien, l’autre dijonnais.

Quatre géants mis en scène, trois Hexagonaux, un Écossais,

Barbus, robe de chambre, tête couverte d’un bonnet de bain,

Bouquin à la main, impossible de savoir de quel livre il s’agit,

À leurs pieds, un bassin d’hydratation à usage personnel.

Six figurants, membres du réseau européen de nos héros,

Leur tiennent compagnie ou peut-être montent la garde.

Les noms de deux autres grands tenants du titre ex æquo,

Parpaillots hissés sur le podium olympique des réformés,

Figurent à chaque bout du monument, loin des géants.

Un peu à l’écart, trois viennent-ensuite et une ex-nonne.

À terre les armoiries de Berne, de l’Écosse et de Genève

En guise à la fois de tapis de bain et de descente de lit.

Trois initiales provenant du Proche-Orient hellénisé

Invoquent un sauveteur autoproclamé de l’humanité.

En arrière-fond une devise dans la langue des Romains,

Qui annonce la nuit puis la lumière, chose fort difficile

En ce canton où le ciel est sombre matin, midi, soir et nuit.

Nous avons là un monument enfant du patriotique genevois

Dans les formes du cosmopolitisme du bout du lac.

Cela fait 105 ans qu’ils sont là, de pierre comme on dit,

Après une grossesse que le mur endura près de 96 mois,

Suivie d’un accouchement sans douleur selon les historiens.

En hiver gelés, en été cuits, au printemps verdoyants,

Et gare à l’automne qui les mouille et les trempe.

Ils savent se donner un air diurne figé tout acratopège,

Ils aiment prendre une apparence nocturne draculéenne.

De temps à autre ils jettent des regards condescendants

Aux petits nains qui se tiennent à distance respectueuse.

À l’inverse des trois Mousquetaires qui étaient quatre,

Les quatre Réformateurs ne sont finalement que trois,

Le plus people d’entre eux s’est fait la malle post-mortem,

À l’insu de tous parce que la popularité il craignait,

Or on lui a infligé bien malgré lui et à son posthume insu

Un tout petit trône parallélépipédique chez les Rois du coin.

Mais revenons à nos quatre moutons de pierre et d’intégrisme.

Autrefois immortalisés en d’innombrables photos argentiques,

Aujourd’hui pixellisés en innumérables figures numériques,

Ils vouaient toute image au bûcher, ils sont devenus icônes.

Certains les croient immobiles, et pourtant il leur arrive

De s’adosser au Salève, le confondant avec le Rushmore,

De prendre un seau de peinture et de se teindre la tête,

De s’affubler d’une partie des couleurs de l’arc-en-ciel,

De suivre du regard Blake et Mortimer prenant la fuite.

Une transsubstantiation les a rendus bêtement politiques,

Un anniversaire académique en a fait des timbrés.

Un jour en page de couverture d’un écrivain échassier,

Un autre jour se cachant derrière des toiles de chantier.

De jeunes citoyens sont venus s’indigner à leurs pieds,

Des quartets ont joué des airs légers en leur tournant le dos,

Quatre gnomes de neige ont tenté sans succès de les évincer,

Des anges immunodéficients les ont hantés une nuit durant,

Des protestants vaniteux ont essayé de prendre leur place,

Des touristes venus de partout les déshabillent du regard,

Il en est même qui les photographient en contre-plongée.

Un architecte et aussi voyeur les a ajustés dans son viseur.

Ils n’ont de cesse de se faire relooker par des entrepreneurs

Trop heureux de devoir faire la toilette aux quatre figés

Les imaginant enchantés de se faire assassiner au pistolet,

Parfois à sable, d’autre fois à air comprimé, jamais à balles.

Marvel les a toujours dédaignés, préférant les aventures folles

Des Quatre Fantastiques à leurs faits et gestes somme toute

Aussi peu attractifs que soporifiques, dormitifs, voire funestes.

Parfois ils craignent qu’une révolution ne les mette à bas.

L’invité DarioLopreno «Électron libre»«Citation»Signature gras, signature

Dario Lopreno Afficher plus «Électron libre»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.