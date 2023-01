Question des langues en Suisse – Podcast du Forum du bilinguisme Slam4Switzerland explore de nouveaux vecteurs pour promouvoir la diversité des langues tant en allemand qu’en français.

Slam4Switzerland présente des témoignages variés d’un plurilinguisme vécu au quotidien par des intervenants venus d’horizons différents. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le Forum du bilinguisme à Bienne explore de nouveaux vecteurs pour promouvoir la diversité des langues. Il a lancé à la fin de l’année dernière son premier podcast sur les langues. Slam4Switzerland propose deux formats d’écoute répartis en six épisodes tant en allemand qu’en français pour mêler théorie et réalité.

Avec ce projet, le Forum du bilinguisme veut présenter la question des langues en Suisse sous un autre angle que l’écrit dans le but d’intéresser des publics plus variés à la diversité linguistique, souligne sa directrice Virginie Borel. Il s’agit aussi par ce biais de promouvoir la richesse culturelle de la Suisse.

Slam4Switzerland présente des témoignages variés d’un plurilinguisme vécu au quotidien par des intervenants venus d’horizons différents. Il s’agit dans un premier temps d’interviews d’experts qui œuvrent dans des contextes plurilingues.

L’auditeur pourra partir à la découverte du quotidien plurilingue de Nicole Bandion, l’auteur de l’ouvrage quadrilingue «D’une pierre 4 coups». Ce recueil compare des expressions idiomatiques utilisées dans les régions de Suisse. Dans un autre épisode, il peut découvrir les coulisses du Théâtre Orchestre Bienne-Soleure.

Parole aux jeunes

Dans le second format, le public va à la rencontre de jeunes âgés entre 12 et 18 ans qui ont participé à des ateliers de slam et de rap, encadrés de trois artistes suisses: Sim’s, Phanee de Pool et Greis. Ces trois épisodes donnent un aperçu du déroulement des ateliers. Ces séances ont été enregistrées notamment à Bienne, au Landeron (NE) ou à Berne dans une ambiance bilingue.

Chaque artiste commence par déclamer un texte de son répertoire puis il se présente. Ensuite, il parle du slam/rap, le plus souvent au moyen d’expressions idiomatiques suisses. Les jeunes participent ensuite à des exercices d’écriture ludique avant d’interpréter leur texte. Les six épisodes peuvent être écoutés sur le site du Forum

Mais pour le moment, ce projet ne répond pas encore aux attentes, concède Virginie Borel, évoquant un nombre d’écoutes encore relativement faible. Un bilan sera tiré dans le cours de l’année pour savoir si ce projet sera reconduit, précise à Keystone-ATS la directrice du Forum du bilinguisme.

