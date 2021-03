Récits de science-fiction – Podcast: «Covid, les mondes d’après» imagine le futur de la pandémie Pour son nouveau podcast, la rédaction a sélectionné cinq textes originaux, écrits par les lectrices et les lecteurs, pour raconter ce qu’il adviendrait du virus et de l’humanité dans 50, 100 ou 1000 ans… «Covid, les mondes d’après», c’est maintenant. Fabrice Gottraux , Frédéric Thomasset , Alice Randegger

Mars 2021. Le ciel d’orage a frôlé de près la plaine de Plainpalais. Laurent Guiraud

Avec «Covid, les mondes d’après», la «Tribune de Genève» et «24 heures» proposent chaque samedi dès le 20 mars un récit original de science-fiction sur le thème de la pandémie, écrit par nos lecteurs et lectrices. À ici-même et sur toutes les plateformes d’écoute. Un podcast conçu et réalisé par Frédéric Thomasset, Alice Randegger et Fabrice Gottraux. Les textes, cinq nouvelles au total, sont lus par des comédiennes et comédiens romands: Layla Hasan Shlonsky, David Valère, Camille Giacobino et Leo Mohr.

Qui a dit: «La fiction est devenue réalité»? L’humanité entière, probablement. Comme dans les romans, les films, les séries, la pandémie a bouleversé la planète. Le Covid-19 s’est installé dans nos vies, dans les corps. On ne s’embrasse plus, on se masque. On ne s’évade plus, on attend.

Le virus transforme-t-il jusqu’à nos imaginaires? Dans ce cas, osons une nouvelle fois cette question impossible: le futur de la pandémie, ce sera comment? Aux lectrices et lecteurs, nous avons proposé d’écrire leurs histoires pour notre nouveau podcast, «Covid, les mondes d’après». Champ libre pour explorer la catastrophe sanitaire avec l’éclairage fabuleux de la science-fiction!

Le défi était de taille. Ils et elles ont raconté leurs rêves, leurs cauchemars, des visions d’apocalypse, des utopies, des récits de survivants, de rébellion, de fuite vers l’espace intersidéral. Et d’autres mondes encore. Ceci sans jamais perdre de vue ce qui fait une bonne histoire: captiver.

Encore inconnus, déjà écrivains

De nombreux textes nous sont parvenus, tous saisissants, tous uniques. On les a lus avec plaisir, pour constater ceci: en se prenant au jeu de l’anticipation – univers littéraire hautement codifié – ces écrivains de tous bords, de toutes conditions, femmes, hommes, jeunes, vieux, habitués à écrire ou se lançant pour la première fois, tous et toutes partagent ce besoin impérieux d’écrire.

Et tous et toutes parlent d’eux-mêmes. De leurs émotions, leurs peurs, leurs espoirs, de leur effarement surtout devant cette situation extraordinaire. Si le drame s’en mêle volontiers, l’humour aussi participe à cette drôle de fête.

Il était une fois une intelligence artificielle. Elle vous veut du bien? Il semble que oui. Mais elle pourrait aussi vous compter comme quantité négligeable, vous oublier sur le trottoir comme un chien.

Parmi tous les textes reçus, il a fallu se résoudre à faire un choix: nous en avons sélectionné cinq. Cinq courtes nouvelles, cinq imaginaires différents. Chacune sera lue par des comédiens genevois. La première, «Dernier signal», est disponible dès samedi 20 mars sur le site de la «Tribune de Genève» et de «24 heures» ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute. Les autres suivront chaque semaine. Comme on les adore, ces textes, leur version écrite sera disponible à la lecture, chaque semaine également, sur internet et dans l’édition papier.

Qui raconte quelle histoire

Alors, écoutez… Il était une fois une intelligence artificielle. Elle vous veut du bien? Il semble que oui. Mais elle pourrait aussi vous compter comme quantité négligeable. Et, dans ses calculs, vous oublier sur le trottoir comme un chien. Peut-être même qu’elle a raison d’agir de la sorte. Ainsi va «Dernier signal» de Cédric Teixeira, à découvrir sur le premier des cinq podcasts. Et garez-vous des milices! Par les rues et les maisons, il faudra jouer de prudence pour rejoindre la station de radio clandestine. Le dernier refuge des derniers amateurs de livres, d’écrits, de théâtre, de culture. C’est la perspective de «30 novembre 202X», par Lia Leveillé.

Et puis la file d’attente, le froid, la faim, les militaires partout dans la ville, ni espoir ni avenir. Une solidarité nouvelle peut-elle naître tout au fond du vide béant laissé par les décombres? Un «Sans titre», de Lou Dubosson. Et puis soudain, un grand éclat de rire: la planète bleue vue de Mars, l’espèce humaine sous la loupe, comme on regarde les fourmis sous un caillou. «Une conférence sur le baiser, ou revenir sur Terre» nous a été envoyé par Ling Perrelet. Enfin, pour souffler avant de retourner au réel, «Derniers beaux jours» offre une perspective idéale sur le futur. Des fleurs, des abeilles, une grand-mère, un enfant… Attention, la science-fiction adore les illusions.

Mars 2021, le Covid court toujours. Quelque part dans Genève, un lieu secret accueille une performance artistique. Laurent Guiraud

podcast #1: «Dernier signal», une nouvelle de Cédric Teixeira Afficher plus Et si, à la fin de l’histoire, quand tout espoir semble perdu, l’avènement d’une intelligence artificielle nous sauvait du Covid? Tel est le point de départ de la nouvelle de Cédric Teixeira, «Dernier signal». Lequel ajoute, dans la bonne tradition SF, une chicanerie inattendue: et si l’IA en question n’en faisait qu’à sa tête? «Depuis l’enfance, je reste un lecteur assidu, d’Asimov et ses robots bien sûr, de Bradbury encore, comme des grands classiques du domaine, également de la littérature fantastique. Mais jamais je n’avais envisagé l’écriture. Jusqu’à ce qu’un jour me vienne une idée de scénario. C’est en le posant sur papier que le déclic a eu lieu. Soudain, les idées affluaient.» Cédric Teixeira, né en 1979, n’en est plus à son coup d’essai. Depuis quatre ans, ce résident des Hauts-de-France reste «à l’affût» des occasions pour rédiger, fréquente les ateliers d’écriture et tente les concours. C’est dans pareil cadre qu’au printemps dernier, lui est venue l’idée de cette courte nouvelle. La perspective d’un podcast? Repérée sur les réseaux sociaux, «l’idée m’a séduit, c’est original». Informaticien de métier, Cédric Teixeira scrute le monde numérique depuis sa petite maison de banlieue, près de Lille. «À son tour, le Covid nous amène à réfléchir sur notre dépendance à la technologie.»

A découvrir dès le 27 mars: «30 novembre 202X», de Lia Leveillé Afficher plus «30 novembre 202X»: tels les rats qui courent les rues pour échapper aux services d’hygiène, une ombre traverse la ville d’une planque vers l’autre, creusant des passages pour éviter les milices, ses sens aiguisés par tout ce temps à tenter d’échapper au coup fatal. Pile: c’est un cauchemar d’enfermement. Face: un rêve d’évasion. Ce fantasme, cette vision à double tranchant, quel auteur de science-fiction ne s’en est jamais nourri! À présent, Lia Leveillé, comédienne née en 1987, improvisatrice au long cours et dramaturge véloce, poursuit cette course haletante dans le paysage du Covid. Quand tout sera mort, l’État tout cassé et la Providence un vieux souvenir, les survivants prendront leurs jambes à leur cou, défiant la flicaille pour balancer sur les ondes d’une radio clandestine, quoi donc? Du Shakespeare! Le décor de la nouvelle, c’est son ancrage dans cette ville qu’elle aime. Son appartement au dernier étage d’un immeuble du centre de Genève. Aussi le carnet de notes dans son sac, prompt à servir. «Quand il y avait des cafés…» dit-elle. Avant de reprendre. «Qu’est-ce qu’il nous faudrait, sinon discuter des choses qui nous lient. Peut-être est-ce le Covid qui jouera ce rôle. À cause de la pandémie, n’avons-nous pas un lien plus fort à partager?»

A découvrir prochainement: «Une conférence sur le baiser ou Revenir sur Terre», de Ling Perrelet Afficher plus La première fois qu’on a vu Ling Perrelet, elle posait avec un rhinocéros. C’était sur internet: la grosse bête en peinture, son auteure toute petite à côté de la toile gigantesque. «Enfant, quand on me demandait ce que je voudrais faire plus tard, je répondais toujours: écrire et dessiner. Bien sûr, mes parents ont mis le holà. Aujourd’hui que je suis bibliothécaire retraitée, je me rattrape sur le tard.» Ling Perrelet est née en 1947. Sa nouvelle? Un grand éclat de rire. Un humour qu’on a aimé pour ses perspectives hilarantes sur la société humaine. Le Covid au vitriol, c’est cela! D’accord, Ling Perrelet préfère qualifier son texte de «ludique et bienveillant», qualités qu’elle partage avec les fameuses «Conférences de choses» de Pierre Mifsud, qu’elle adore. «Langages châtié et familier mêlés», complète cette habituée des ateliers d’écriture, avec Sarah Renaud notamment. «C’est la première fois que mon texte est retenu.» «Une conférence sur le baiser» – voilà pour le titre – s’adresse au public de la planète Mars. Avec force détails, l’exposé explique comment virus et roulage de pelle mirent fin à l’espèce humaine. Non sans lancer au passage un clin d’œil cocasse à la pratique du langage épicène, l’histoire débute ainsi: «Chères Martiennes, chers Martiens…» Mais ont-ils seulement un genre ou un sexe?

A découvrir prochainement: «Sans titre», de Lou Dubosson Afficher plus Qui a vécu les files devant les magasins aura peut-être ressenti cette inquiétude, ce sentiment tenace que les choses pourraient basculer. Un jour, c’est arrivé. Les médicaments qui viennent à manquer. L’armée partout. Et la misère, le froid, la faim. Le futur? Rien d’autre que la ration qu’on tâchera d’obtenir au terme d’une longue attente. Ainsi va «Sans titre», de Lou Dubosson.«Pour moitié, ce sont mes peurs qui ont nourri le texte. Pour l’autre, tout ce que je lis et regarde, fantasy, SF ou fantastique, séries, films et jeux vidéo, également les infos.» Mais s’il y a une ambiance particulière à cette histoire, voyez «The Last of Us», jeu de survie dans un monde dévasté. Lou Dubosson vit proche de la frontière, à Saint-Genis-Pouilly. Elle étudie la psychologie, garde un job d’étudiante. Un jour, son patron lui parle du podcast. «Lance-toi!» on lui dit. Elle l’a fait. «J’écris depuis mon plus jeune âge. Mais je n’ai jamais osé montrer quoi que ce soit à qui que ce soit, sinon ma famille.» D’autres histoires à raconter, Lou Dubosson en a. Combien? «Toutes en chemin depuis un bon moment, jamais finies. Je vois les défauts, les maladresses. Mais je n’abandonne pas. J’y tiens. Je suis à un carrefour.» Née en 1999, Lou Dubosson est la plus jeune des auteures que nous avons reçues: 21 ans, le monde à écrire.