Témoignages de femmes – PMA: ce si long chemin semé d’embûches Quatre femmes ont partagé avec nous leurs rêves de maternité. Certaines sont devenues mamans au prix de nombreux sacrifices, d’autres ont dû y renoncer. Muriel Chavaillaz

Dans le monde, une femme sur dix a déjà vécu un arrêt naturel de grossesse selon une étude parue en 2021 dans The Lancet. KEYTSTONE

Une cousine, une collègue, une amie: autour de nous, il existe de nombreuses femmes qui rêvent de devenir maman mais n’y parviennent pas. La preuve: dans notre pays, un couple sur six a des problèmes à concevoir. Lorsqu’on y est confronté et que l’on choisit de ne pas le cacher, on doit faire face à de nombreux préjugés. «Moins tu y penses, plus vite ça viendra», «ne stresse pas comme ça, c’est mauvais»…