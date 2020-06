Déconfinement – Plusieurs piscines vaudoises annoncent leur ouverture dès samedi Les établissements de Nyon, Yverdon-les-Bains et Vevey-Corseaux ouvriront leurs portes aux nageurs ce week-end. Des plans de protection seront appliqués afin de respecter les mesures de distanciation sociale.

De nombreuses piscines vaudoises se préparent à ouvrir au mois de juin, comme ici à Vevey. KEYSTONE

Après l’annonce des ouvertures des piscines de Bellerive (13 juin) et Montchoisi (24 juin) à Lausanne ainsi qu’à Prilly (20 juin), d’autres piscines vaudoises annoncent leur ouverture courant juin. C’est le cas notamment de celles de Nyon, Yverdon-les-Bains et Vevey-Corseaux qui ouvrent dès samedi. La piscine de Renens ouvrira lundi et celle de La Sarraz le 13 juin.

Cette ouverture tant attendue des baigneurs ne se fera pas sans prescriptions sanitaires liées au coronavirus. Les plans de protection prévoient dans l’ensemble d’éviter la concentration de personnes. Dans les bassins, une distance de deux mètres devra être respectée entre chaque nageur. Les vestiaires et les douches resteront fermés, à l’exception de deux trois cabines hommes/femmes.

Système de comptage

Certaines piscines vont aussi restreindre le nombre de personnes admises, en fonction de la surface dont elles disposent. D’autres mettront également en place un système de comptage avec transmission des informations sur leur site internet et celui des communes concernées.

À Nyon par exemple, la piscine de Colovray limitera sa fréquentation à 1400 personnes. À La Sarraz, il sera possible de profiter des bassins uniquement pour une demi-journée (10h-15h ou 15h-20h).

L'Association des piscines romandes et tessinoises (APRT), qui compte 120 membres propriétaires au total de 135 établissements, a établi un guide des mesures de protection pour les exploitants de piscines. Il émet des consignes sur les files d’attente à l’entrée, l’espacement sur les pelouses, les marquages, le nombre de personnes par bassin, d’éventuels systèmes de réservation, etc.

( ATS/NXP )