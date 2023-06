Davantage de détails sur l’agresseur

Selon une source sécuritaire au quotidien Libération, «l’homme interpellé était de nationalité syrienne. Il avait déposé une demande d’asile à l’Ofpra [Office français de protection des réfugiés et apatrides] le 28 novembre 2022, en procédure normale. Entre temps, il avait obtenu le statut de réfugié en Suède par une décision du 26 avril 2023. Sa demande en France était donc sans objet. Il était régulier du point de vue du droit de l’Union».

«Le gars était confus», selon un témoin. «On a vu une personne attaquer des enfants dans des jeux, des petits, manifestement c’était sa cible. Après des personnes ont essayé de l’effrayer, il s’est éloigné et la police est intervenue. Il parlait anglais. Au début, on a tous cru que c’était une mise en scène, mais avec les cris des gens, on se rend compte que c’est la réalité, le gars était confus», a raconté un témoin de la scène à France Bleu Pays de Savoie.