Covid-19 – Plusieurs millions de masques déjà produits à Genève Deux usines sont déjà en activité, une troisième va démarrer. Objectif: rompre avec la dépendance de la Suisse aux importations d’équipements. Aurélie Toninato

La ligne de production de la société m3 Sanitrade, de l’entrepreneur suisse Abdallah Chatila, à Plan-les-Ouates. DR

L’an passé, durant la première vague, Genève a été confronté – comme bien d’autres – aux difficultés d’approvisionnement de matériel médical de protection. À la pénurie se sont ajoutés des problèmes de qualité ainsi qu’une hausse des prix – le masque FFP2 est ainsi passé de 1 fr. à 1 fr. 50 l’unité à 6 francs. Cette situation ainsi que les perspectives économiques d’un nouveau marché ont motivé le lancement d’usines de production locales à Genève. Deux sont déjà en activité, et une troisième démarrera prochainement.

35 millions par an

Après le dépistage et la vaccination, la société m3 Sanitrade, de l’entrepreneur suisse Abdallah Chatila, s’est lancée dans la production de masques. Un premier site a ouvert en Bretagne et l’entreprise a présenté la semaine passée son usine de Plan-les-Ouates, en présence du conseiller d’État Mauro Poggia, chargé de la Santé. La mise en activité est attendue «dans les deux prochains mois», indique Fabrice Eggly, directeur de la communication de l’entreprise. Une vingtaine d’employés produiront 35 millions de masques chirurgicaux en un an puis 20 millions pour les FFP2 lorsque la ligne pour ce produit sera opérationnelle. La clientèle visée est le monde médical et industriel, avec pour objectifs de «rompre avec la dépendance extrême de la Suisse aux importations d’équipements de protection» et de créer de l’emploi dans la région.