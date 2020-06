Mort de George Floyd – Plusieurs milliers de personnes manifestent contre le racisme à Genève Parti de la place Neuve, le cortège doit rejoindre le parc des Cropettes aux alentours de 20h00. Théo Allegrezza DÉVELOPPEMENT SUIT

Pierre Albouy

La place Neuve déborde. Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées depuis 18h00 au centre-ville de Genève à l’appel de Black Lives Matter Suisse romande (Blmswissrom). «Ici aussi, nous sommes touchés par le racisme et la violence policière. Il est important que les Suisses prennent conscience que cela n’arrive pas qu’aux Afro-américains», a martelé en préambule Anaïs, jeune membre du collectif.

Depuis le décès, le 25 mai à Minneapolis, de George Floyd, étouffé sous le genou d’un policier blanc, les manifestations se multiplient aux Etats-Unis et de par le monde. En Suisse, des rassemblements ont notamment eu lieu à Bâle, Berne, Zurich ou Lausanne ce week-end.

Multiples discriminations

Dans les rues genevoises, les manifestants sont également vêtus de noir, levant le poing en l’air par intermittence, comme l’avaient fait les deux athlètes noirs américains, Tommie Smith et John Carlos, lors des Jeux olympiques en 1968. Ils se sont élancées depuis la place de la Corraterie peu avant 19h00. «Regardez les gens autour de vous! Félicitez-les d’être là! Présentez-vous si vous ne vous connaissez pas. Nous allons marcher ensemble pour un meilleur monde où l’inégalité n’a pas sa place», a encore lancé Anaïs, ciblant aussi les discriminations subies par les membres de la communauté LGBTQI +.

Pierre Albouy

Dans la foule, Clarence, la quarantaine, rappelle que «les droits humains sont universels». «Que ce soit dans notre vie professionnelle ou sociale, on est confronté au racisme, même ici à Genève. Les autorités doivent prendre l’initiative et ne pas attendre que les choses brûlent pour réagir», insiste-t-il. Un peu plus loin, Eric*, employé dans la finance, se rappelle sa première injustice: «J’avais dix ans. Avec trois potes noirs, on était allé à la Coop regarder des figurines Dragon Ball Z. On s’est retrouvé dans le local de sécurité, soupçonnés d’avoir volé une moto en plastique.»

Le pont du Mont-Blanc fermé

En raison de la situation sanitaire, les autorités genevoises ont assorti l’autorisation de la manifestation de plusieurs conditions: formation de groupes de 300 personnes, port du masque pour les participants et encadrements par les bénévoles. «Selon les premiers retours, la grande majorité des personnes portent le masque. Les organisateurs essaient de constituer des groupes de 300 personnes, mais au vu du nombre de participants, cela s’avère particulièrement compliqué», rapporte Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise.

Le cortège doit emprunter les rues basses, le quai du Général-Guisan, le pont du Mont-Blanc, la rue des Alpes pour finalement rejoindre le parc des Cropettes, aux Grottes, autour de 20 heures. En conséquence, l’itinéraire concerné – y compris le stratégique pont du Mont-Blanc – et certaines rues voisines ont été fermées à la circulation dès la fin de l’après-midi.

Développement suit.