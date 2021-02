Importants feux de forêts en Australie – Plusieurs maisons sont parties en fumée près de Perth Confinée en raison du coronavirus, la grande ville de l’ouest australien est confrontée à de géants feux de brousse qui ont déjà réduit plusieurs maisons en cendres.

Les pompiers interviennent «dans des conditions très changeantes», alors que le mercure risquait d’atteindre les 37 degrés. AFP

Les pompiers australiens étaient mobilisés mardi contre d’importants feux de forêts qui ont endommagé des dizaines de maisons aux portes de Perth, la grande ville de l’ouest, qui est actuellement confinée à cause du coronavirus.

Plusieurs maisons sont parties en fumée, et des champs ont brûlé à l’est de la quatrième agglomération du pays, à une trentaine de kilomètres du centre-ville.

Les pompiers ont affirmé qu’ils intervenaient «dans des conditions très changeantes», alors que le mercure risquait d’atteindre les 37 degrés.

«Le feu s’étend sur une surface de 7000 hectares, avec un périmètre de 75 kilomètres», a déclaré aux journalistes le chef des pompiers et des services d’urgences Craig Waters.

Un pompier a été hospitalisé

Des centaines de personnes devraient être accueillies dans des centres d’hébergement d’urgence après avoir été contraintes de quitter leurs domiciles, selon M. Waters.

«Il était environ 03H00 du matin, nous étions dehors sur notre balcon à The Vines et nous pouvions voir le feu se rapprocher derrière la colline», a déclaré à la chaîne ABC, une femme dans un centre d’évacuation, en référence à la banlieue du nord-est de Perth où elle vit. On estimait à une trentaine le nombre de maisons endommagées.

Un pompier a été hospitalisé après avoir été indisposé par les fumées, mais on ne signalait aucun autre blessé dans l’immédiat.

Perth est entré dimanche dans une phase de confinement de cinq jours en raison de la découverte du premier cas de transmission locale du coronavirus en dix mois dans l’Etat d’Australie-occidentale.

Deux types d’urgence

La personne infectée est un homme travaillant comme agent de sécurité dans un hôtel accueillant les quarantaines.

«L’Australie-occidentale est confrontée à deux types d’urgence, un dangereux incendie et un confinement dû au Covid-19», a observé le Premier ministre de l’Etat Mark McGowan.

Ce sont environ deux millions de personnes de Perth et des régions voisines de Peel et du Sud-Ouest qui doivent demeurer chez elles.

La rentrée scolaire prévue lundi a été différée. Les habitants ne peuvent sortir de chez eux que si leur travail est «essentiel», pour faire des courses, faire du sport ou aller chez le médecin.

L’Australie-occidentale avait été relativement épargnée par les feux de forêts dévastateurs qui avaient ravagé la Nouvelle-Galles du Sud et l’Etat de Victoria il y a un an.

AFP