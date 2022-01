Léman Express – Plusieurs lignes resteront hors service jusqu’à mi-février L’adaptation des horaires qui devait être levée mercredi a été prolongée en raison de nombreuses absences maladie dues au coronavirus.

La crise sanitaire perturbe l’exploitation du Léman Express. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les nombreuses absences maladie pour cause de coronavirus perturbent toujours l’exploitation du Léman Express. Supprimées depuis le 8 janvier, les lignes L2 et L4 entre Coppet (VD) et Annemasse (F) resteront finalement hors service jusqu’au 15 février.

Sur ce sujet Conséquences du Covid L’horaire du Léman Express est réduit ce week-end Covid-19 et absences maladie La cadence réduite du Léman Express se prolonge L’adaptation des horaires avait d’abord été annoncée jusqu’au 25 janvier. Mais vu l’évolution de la situation, les CFF ont prolongé cette mesure. Pour compenser ces suppressions, les trains RegioExpress desservent tous les arrêts entre Genève et Annemasse, indiquent jeudi les CFF.

Cet allégement de l’horaire devrait permettre d’éviter des suppressions de trains de dernière minute dues à des absences maladie. D’autres mesures ne sont pas exclues.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.