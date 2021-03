Vaud – Plusieurs centaines de plants de marijuana saisis à Château-d’Œx La police cantonale a perquisitionné, ce jeudi vers 7h, un hangar. La fouille a permis le séquestre d’une plantation de chanvre indoor. JAA/COM

KEYSTONE

En février 2020, un ressortissant suisse de 39 ans avait été interpellé et déféré pour du trafic de marijuana et de cocaïne dans le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, précise dans un communiqué la police cantonale vaudoise. La perquisition du domicile du prévenu avait notamment permis la découverte de quelque 18 kilos de marijuana et plus de 300 grammes de cocaïne.

Des investigations ont permis ensuite aux enquêteurs de s’orienter vers un hangar. Appuyés par les gendarmes du poste de Château-d’Œx ainsi que par un conducteur de chien, les inspecteurs sont intervenus ce jeudi vers 7 h, pour mener une perquisition sur mandat du procureur.

Lors de la fouille de la halle, la police a découvert deux serres de culture indoor où se trouvaient 347 plantes de cannabis. La plantation ainsi que tout le matériel nécessaire à la culture a été saisie.