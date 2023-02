Manifestation à Genève – Plusieurs centaines de personnes défilent en soutien à l’Ukraine Samedi 25 février, un an après l’invasion russe, plusieurs associations et partis politiques avaient appelé à un rassemblement. Léa Frischknecht

Le cortège a rejoint la place de Neuve vers 17 h. IRINA POPA

À peine les premières notes de l’hymne ukrainien retentissent-elles que l’émotion est palpable. Dans la foule réunie samedi sur la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc, des drapeaux, des couronnes de fleurs et des pancartes, toutes aux couleurs jaune et bleu. Trois femmes se tiennent droites, la main sur le cœur, les yeux embués. Un an après avoir fui leur pays à la suite de l’invasion russe, elles sont venues rendre hommage à leurs familles restées en Ukraine.