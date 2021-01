France – Plusieurs centaines de militants protestent contre Amazon Les projets d’implantations de plusieurs entrepôts d’Amazon provoquent la colère de nombreux manifestants, qui reprochent notamment au géant du commerce en ligne de détruire plus d’emplois qu’il n’en crée.

Entre 800 et 1400 militants sont venus planter des arbustes à Fournès devant deux grandes banderoles proclamant «Stop Amazon» et «Ni ici ni ailleurs». AFP

Plusieurs centaines de militants se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes de France pour protester contre Amazon, notamment près de l’emblématique Pont-du-Gard (sud-est), où le géant américain de vente par correspondance projette d’installer un entrepôt de 38’000 m2.

À l’appel d’associations qui luttent contre ce projet situé sur la commune de Fournès, à proximité du joyau du patrimoine mondial, entre 800 (selon les gendarmes) et 1400 personnes (selon les organisateurs) sont venues planter samedi des arbustes devant deux grandes banderoles proclamant «Stop Amazon» et «Ni ici ni ailleurs».

Ils ont également formé une chaîne humaine pour montrer l’emprise du projet prévu le long de l’autoroute A9 sur 14 hectares.

«Ça fait deux ans que des citoyens de Fournès et des environs luttent contre l’implantation d’un énorme entrepôt d’Amazon. Au début, ils étaient un peu seuls contre tous mais ont réussi à freiner le projet grâce à des recours juridiques» toujours en cours, a expliqué à l’AFP Raphaël Pradeau, porte-parole national de l’association Attac.

Rassemblement près de Nantes

Environ 200 personnes ont aussi participé samedi matin à un rassemblement à Carquefou, dans la banlieue de Nantes (ouest), devant un entrepôt logistique Amazon, selon les organisateurs.

«On dénonce le fait qu’Amazon détruise plus d’emplois qu’il n’en crée et qu’il s’agit d’emplois précaires qui rendent malades, notamment en termes de troubles musculo-squelettiques», a déclaré à l’AFP Sophie Jallier, porte-parole du collectif pour cet événement.

À Ensisheim, dans l’est du pays, une manifestation a aussi rassemblé une centaine de personnes contre l’implantation d’un entrepôt géant sur un terrain de plus de 15 hectares d’anciennes terres agricoles.

Dans un communiqué, la direction d’Amazon France a estimé que le groupe est «devenu une cible pour certaines organisations qui souhaitent faire connaître les causes qu’elles représentent». Elle rappelle que «plus de 11’000 entrepreneurs et commerçants français s’appuient sur Amazon pour développer leurs activités et leurs emplois».

AFP