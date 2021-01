Quatrième succès d’affilée – Plus rien n’arrête les Aigles, même le HC Bienne! Les Genevois s’imposent dans le Seeland 4 à 3. Cela faisait près de quatre ans que cela ne leur était pas arrivé. Mais il a fallu un grand Daniel Manzato sur la fin. Christian Maillard

Tanner Richard et Noah Rod en ont fait voir de toutes les couleurs à Luca Cunti et aux Biennois ce dimanche. Freshfocus

Plus rien n’arrête les Aigles, même pas le HC Bienne! Genève-Servette, qui restait sur huit revers d’affilée à la Tissot Arena, a enfin vaincu le signe indien. Les Grenat, qui attendaient ce moment-là depuis le 4 février 2017, ont remporté ce dimanche leur quatrième victoire de suite en cette année 2021 où tout leur rigole. Après trois larges succès à Rapperswil et à deux reprises contre Lugano, les Genevois ont inscrit une fois encore quatre buts dans le Seeland. «Ce match, on l’a bien géré, même si on s’est fait un peu peur à la fin», sourit le capitaine Noah Rod, qui ne se souvenait plus quand remontait le dernier succès de ses couleurs sur cette patinoire. «C’est à peine si je me rappelle de ce que j’ai fait la veille», plaisante le Genevois., qui profite de cet état de grâce.