Le skateboard dans l’Olympe – «Plus personne n’a envie de regarder du javelot!» Reportage au cœur d’une épreuve olympique de skateboard, discipline qui a fait son apparition à Tokyo pour attirer un public plus jeune. Sylvain Bolt

Du haut de ses 13 ans, Sky Brown incarne le vent de fraîcheur que le skateboard insuffle sur les Jeux olympiques. AFP

Dans les gradins, un homme gesticule et crie en direction d’une sorte de piscine vidée aux bords arrondis: «Amazing Liziiie!» Chemise zébrée, cheveux longs et barbe poivre et sel, Dallas Oberholzer est en ébullition. Devant ses yeux se déroule la première compétition olympique de skateboard Park. Vingt jeunes femmes enchaînent les runs sur des reliefs pour une place en finale.

«Le niveau est incroyable, cela va amener plus de monde au skate et on va enfin nous prendre au sérieux, lâche l’athlète sud-africain de 46 ans, dont 36 passés sur une planche à roulettes. Et dire que la pratique était illégale quand j’étais petit. Franchement, regardez ce spectacle. Plus personne n’a envie de regarder du javelot!»