Football – Plus motivée que jamais, la Nati défie la Chine En match amical à Lucerne ce jeudi, les Suissesses passent un test important contre la 13e nation du classement FIFA. Avec le Mondial 2023 en tête.

La Suisse lors de son match remporté 15-0 face à la Moldavie, en septembre dernier à Lausanne. AFP

Surfer sur la vague d’euphorie. Deux jours après que l’Euro 2025 a été attribué à la Suisse, les footballeuses helvétiques rencontrent la Chine en match amical, ce jeudi à Lucerne (18h30). «Cette annonce nous a apporté encore plus de motivation, a reconnu la sélectionneuse Inka Grings. La joie était immense, mais les joueuses sont professionnelles et savent qu’il faut maintenant se focaliser sur ce match de préparation pour la Coupe du monde (20 juillet – 20 août).»

Dans un peu plus de trois mois, les Suissesses, qui effectuent leur dernier rassemblement avant l’été, traverseront le globe pour disputer le 2e Mondial de leur histoire, après celui de 2015. En Australie/Nouvelle-Zélande, elles se mesureront aux Philippines (21.07), à la Norvège (25.07) et aux Néo-Zélandaises (30.07). Défier les Chinoises n’a donc rien d’anecdotique, tout comme affronter les Islandaises, mardi au Letzigrund de Zurich (19h).

«Cela va nous obliger à jouer sous pression»

Même si la Chine, 13e du classement FIFA, est supérieure aux Philippines, toutes deux possèdent un profil similaire, des équipes disciplinées et difficiles à manœuvrer. «Ce duel sera très intéressant, cela va nous obliger à jouer sous pression. Et cela me permettra de voir comment l’équipe se comporte face à un adversaire qui met beaucoup d’intensité dans son jeu», confie l’entraîneuse nationale.

Il s’agit du 3e match d’Inka Grings à la tête de la Nati. En février à Marbella, elle avait été tenue en échec à deux reprises par la Pologne (0-0; 1-1). «Toutes les joueuses présentes sont en forme, ce qui n’était pas forcément le cas cet hiver en Espagne, explique l’ancienne coach du FC Zurich. Nous devons faire un pas de plus vers ce que nous souhaitons présenter lors de notre premier match face aux Philippines.»

Remporter un premier succès sous la houlette de l’Allemande permettrait à l’équipe nationale de construire le futur sur de bonnes bases.

Sans Ramona Bachmann

«Le résultat est pour moi en principe toujours important», confirme Inka Grings. Afin d’éviter de tomber dans le doute. Cependant, ce n’est pas un match décisif, avec une qualification à la clé. Il ne faut donc pas s’arrêter au score final, mais considérer le résultat global de la performance.»

Avoir la balle, jouer vers l’avant et être agressif à la perte du ballon, voilà les principes que souhaite voir la successeure de Nils Nielsen. Qui profite de ce duel pour tester des joueuses à de nouvelles positions.

Les interrogations et potentielles surprises concernent surtout le secteur offensif. Svenja Fölmli, blessée de longue date, et Ramona Bachmann, forfait de dernière minute, ne pourront pas être alignées à la pointe de l’attaque.

Sans la No 10 du PSG, Géraldine Reuteler – 5 buts et 3 passes décisives en 14 matches de Bundesliga – aura un grand rôle à jouer. Mais l’attaquante de l’Eintracht Francfort tient à relativiser. «Bien sûr que ces absences sont regrettables, mais d’autres joueuses vont vouloir prendre leur place». La journée historique de mardi leur a-t-elle donné des ailes au point d’aller rayonner en Océanie cet été?

