Contrôleurs français en grève – Plus d’un TGV sur deux est supprimé entre la Suisse et Paris Du fait du mouvement syndical en cours, plus de 30 TGV Lyria seront à l’arrêt durant le week-end de Noël. Sonia Imseng

Plusieurs trains sont supprimés ce week-end de Noël entre Paris et certaines grandes villes de Suisse. keystone-sda.ch

On y est presque, les vacances de Noël arrivent à toute vitesse. Plusieurs personnes ont prévu de partir à l’étranger pour décompresser et terminer l’année comme il se doit. Mais si votre destination se trouve en France, comme Paris, il faudra prendre en compte la grève des contrôleurs de la SNCF. Et ce n’est pas un cadeau…