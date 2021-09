Instruction publique – Plus d’élèves, moins d’enseignants: les calculs du PLR revus par le DIP Le parti de droite critique les choix opérés. Il a pourtant lui-même refusé des augmentations de postes en 2020. Sophie Simon

il y a près de 1000 élèves supplémentaires, tous niveaux confondus, en cette rentrée 2021. LAURENT GUIRAUD

Comme le Cirque Knie, la guerre des chiffres entre le Parti libéral radical (PLR) et le Département de l’instruction publique (DIP) est devenue un incontournable de la rentrée. Au cœur du mécontentement: il y a près de 1000 élèves supplémentaires (tous niveaux confondus) en cette rentrée 2021, or les comptes 2020 révèlent que l’école publique a perdu 20 professeurs l’an passé (-0,27%). «Nous constatons un affaiblissement des effectifs d’enseignants, conduisant au démantèlement pas à pas de notre école publique, dénonce le PLR dans un communiqué. «Le DIP augmente le nombre de collaborateurs (+133 équivalents temps plein), mais le nombre d’enseignants diminue (-20 personnes). Le parti est convaincu que la qualité de notre école est intimement liée au nombre d’élèves par classe, tout particulièrement durant les périodes de crise, comme la pandémie que nous traversons.» Et d’exiger que les nouveaux postes renforcent l’enseignement, plutôt que l’administration.