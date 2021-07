Réaménagement à Vernier – Plus de verdure, moins de voitures au Lignon

Le grand ensemble bleuté verniolan dispose d’une nouvelle place ombragée, dotée de rafraîchissants jets d’eau. Laurence Bezaguet Grobet

Des jeux d’eau permettent aux habitants de se rafraîchir durant la saison chaude. LUCIEN FORTUNATI

Après plus d’un an de travaux, la Ville de Vernier a récemment inauguré une nouvelle place au Lignon. Avec 17 arbres supplémentaires, dont quatre mûriers, le cœur de cette vaste cité présente un visage plus vert: l’ancienne esplanade vétuste qui faisait office de parking a été transformée en un parvis aéré et ombragé propice aux rencontres.

Des jeux d’eau permettent aux habitants de se rafraîchir durant la saison chaude. «Plus de verdure, moins de voitures, plus de convivialité: la rénovation de cette place nous montre que la ville résiliente de demain, celle qui s'adapte et lutte contre les changements climatiques, est une ville heureuse», se réjouit le maire de Vernier, Mathias Buschbeck. Une cure de jouvence qui avait été votée par le Conseil municipal en septembre 2019.