Festival de poésie à Neuchâtel – Plus de trente représentations proposées Depuis ce vendredi et jusqu’au 11 juillet, la 19e édition du festival «Poésie en arrosoir» aura lieu à Neuchâtel. Un total de 36 représentations sera proposé.

Nicolas Fraissinet va proposer de mettre des étoiles dans les yeux. aureNPasche

La 19e édition de Poésie en arrosoir, qui aura lieu de vendredi jusqu’au 11 juillet, va proposer 13 spectacles suisses et internationaux, dont trois créations originales. Le festival se tient notamment en plein air dans le cadre des jardins d’Evologia de Cernier (NE).

Ce festival d’été, consacré aux expressions vivantes de la poésie, va proposer cette année un total de 36 représentations. La compagnie Poésie en arrosoir va proposer le spectacle «Battements d’elles», qui en cette année marquée par les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse, veut faire découvrir la poésie conjuguée au féminin pluriel.

«La poésie n’échappe pas à la mainmise du patriarcat. Quand on cite de grands poètes, ce sont le plus souvent des hommes qui sont mis en avant les femmes, étant cantonnées au rôle de sujet de la poésie des hommes ou plutôt «d’objet» de la passion de ces derniers, explique la compagnie. En assistant à la création, le public pourra «déambuler dans les nids des Jardins extraordinaires et découvrir les battements et les envols de la poésie de celles qui ont pris la plume».

Spectacle de Nicolas Fraissinet

Un autre moment fort de cette édition sera le spectacle du pianiste Nicolas Fraissinet, avec l’Ensemble instrumental du Conservatoire neuchâtelois, qui va proposer «Des étoiles dans les yeux», une création originale. «Ce roman musical, qui invite à déchiffrer les messages secrets des étoiles», sera immortalisé par un enregistrement «live», puis la sortie d’un disque.

La troisième création originale est due à La Poudrière, compagnie neuchâteloise spécialisée en arts de la marionnette et théâtre d’objets. L’œuvre «L’âme et le geste» propose une mise en espace, une prise en main visuelle et sonore des textes de l’auteur bourguignon Albert Marcoeur. Les objets vont prendre vie pour éclairer la poésie du texte de nouvelles clés de lecture.

Tout public

Certains spectacles sont tout public. C’est le cas des «Choses et autres» par la compagnie française Haut les mains, qui va présenter un spectacle de marionnettes pour découvrir les poèmes de Jacques Prévert.

Le festival se tiendra dans quatre lieux de Cernier. Les Jardins extraordinaires, les serres horticoles, la Grange aux concerts et la salle de l’Esplanade accueilleront les visiteurs.

ATS

