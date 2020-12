Sweet Home – Plus de temps, plus d’ordre, plus de beauté Encore et toujours à la maison? Profitez de cette occasion pour vous organiser et vous sentir encore mieux chez vous. Marianne Kohler Nizamuddin

Mettez votre boulot à domicile dans la corbeille

J’utilise ce truc simplissime depuis une éternité. C’est vraiment archi-facile, il suffit d’une corbeille. Peu importe où je bosse, au milieu du salon ou dans le bureau. Lorsque j’ai fini de turbiner, zou, tous les dossiers passent dans la corbeille. Lorsque le lendemain, je m’y remets, tout ce qui importe est là et surtout, la place de travail est vide, propre et accueillante. Ça marche aussi avec le petit cheni qui traîne. On rassemble ce qui gêne dans une corbeille et on le trie ou on le met là où il devrait être quand on a le temps (et l’envie) de le faire. Si on cherche un truc avant d’avoir trié ou rangé à l’emplacement habituel, il suffit de jeter un œil dans la corbeille.

Améliorez le rangement de votre linge

Plier et zou, ranger dans l’armoire – certes vite fait, mais au final, ça n’a rien de bien joyeux. Généralement, on place ce qui est fraîchement lavé sur le haut de la pile. Résultat: on utilise toujours les mêmes linges, les mêmes fourres ou les mêmes nappes. Il suffit d’un chouia d’effort supplémentaire pour modifier cela. Sortez la pile en question de l’armoire, mettez les serviettes repassées ou pliées, les fourres de duvet ou les linges de bain directement sur le tablard et remettez la pile par-dessus.

Choisissez des solutions plus simples

On repousse sans cesse les idées que l’on échafaude pour son domicile en estimant que c’est bien trop cher à réaliser. Ce n’est pas nécessaire. On n’est pas obligé de choisir le plus cher pour avoir un intérieur agréable. Au sol, un tapis en sisal ou en jonc de mer est une solution fantastique. On en voit même dans de très chics cottages anglais. On peut ajouter par-dessus un tapis plus moelleux. Question rideaux, on choisira un tissu bon marché – chez Ikea par exemple – et le coudra avec de somptueuses draperies fort chics. Vous trouverez de jolis luminaires dans des magasins pratiquant des prix concurrentiels. On peut en outre décorer les abat-jours ou les agrémenter de bandes ou de galons.

Donnez un coup de fouet à votre cuisine

Le gaspillage survient lorsqu’on ne trouve pas aisément les aliments. Mettez votre cuisine en meilleure forme, en vous assurant d’abord que fruits, noix et autres en-cas sains sont à portée de main. Concrètement, on met une coupe pleine d’oranges et de mandarines dans le salon et une autre avec des pommes et des poires dans le coin bureau. Les sachets de thé sont disposés dans de jolies boîtes, tout comme le sucre. On place les biscuits dans des boîtes en fer-blanc pour les protéger et on bannit les sachets ouverts qui finissent oubliés au fin fond d’un tiroir ou d’un rayonnage. Rangez vos réserves de manière à trouver facilement ce que vous cherchez et à ce que cela vous motive à cuisiner. Pelati avec les pâtes, bolets secs avec le riz.

Créez un système pour cuisiner

Manger toujours les mêmes plats n’est pas vivable. Alors comment s’y prendre sans passer des heures à se demander quoi cuisiner? Une connaissance m’a donné sa combine personnelle. Ça vaut le coup. Elle classe ses recettes par jour de la semaine dans des fourres. Ainsi, elle sort la fourre du jour puis elle décide du repas à concocter. Cette idée fonctionne aussi lorsque certains membres de la famille ont leur jour de cuisine. Elle permet de moduler car on n’a pas tous les jours le même temps pour cuire un menu. Peut-être que lundi est le jour des restes, vendredi le jour fast-food et dimanche jour de ripaille. On trie alors les recettes selon cette répartition. Le système marche aussi sous forme numérique.

Planifiez des pauses

Boulot, gamins, ménage: à domicile, beaucoup de gens trouvent à peine le temps de souffler. Au bureau, les pauses sont une évidence, en télétravail, elles sont souvent sacrifiées. Il n’y a aucune raison à cela. Planifiez vos pauses, le mieux étant de suivre un rythme scolaire: vers 10h, pause goûter, à midi, petite balade, apéro après 18h, une fois le boulot terminé. Les pauses aident à structurer la journée, cela ne veut pas dire qu’on bâcle le travail. Et parfois, il faut bêtement travailler de manière plus efficace pour arriver à tenir les objectifs. Fixez-vous des délais réalistes et tenez-les. C’est alors bien plus simple de séparer le boulot des loisirs et d’éviter le stress.

Empilez vos inspirations

Je sais, il y a des lecteurs qui n’arrivent pas à s’enthousiasmer pour l’empilement. Mais à mon avis – et il est partagé par bien d’autres créatifs – les piles de livres ou de revues servent à tisser des liens sur des thèmes proches, qui peuvent inspirer un projet ou un article. Comme l’idée au n° 5 sur la nourriture, il est possible de créer des univers à partir de livres ou de revues. Vous êtes passionnés par le jardinage l’hiver? Empilez livres, magazines, voire catalogues sur le sujet. De même, sortez vos livres au risque de les voir traîner, ne les laissez pas éternellement en rangs d’oignon sur un rayon de votre bibliothèque.

Répartissez les rôles

Un foyer, c’est comme une entreprise. Qu’il fonctionne de manière moderne avec une hiérarchie horizontale ou traditionnelle avec un chef, chacun doit faire sa part pour que l’entreprise prospère. Distribuez donc des rôles, des tâches ou des secteurs de responsabilité. La vie commune deviendra plus détendue.

Égayer le quotidien avec de petits riens

À mes yeux, la beauté rend toujours la vie plus agréable. Il s’agit de l’intégrer dans votre vie quotidienne. Comme en ce moment, on a envie d’une ambiance festive, il ne faut pas hésiter. Sortez vos bougies, casez-les en vrac dans des verres et placez le tout sur une étagère à la cuisine. Si possible à côté des allumettes, cela permet de créer d’un coup de baguette magique une féerie lumineuse, sans se prendre la tête à chercher où diable vous avez planqué les bougies ou de quoi les allumer.

Trouvez du temps pour un hobby

Rester chez soi des jours est plus facile à supporter si l’on a des hobbys. Si vous bricolez, lisez, ou collectionnez les boîtes d’allumettes, bref, une pratique possible entre quatre murs, vous apprécierez mieux les heures passées chez vous. Prévoyez donc des plages horaires précises pour les loisirs. Comme lorsque vous vous rendiez avant au fitness avec des amies ou alliez au bowling avec des copains. Ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre par les travaux ménagers longuets, vous ne prendrez pas racine devant votre écran et résisterez à la tentation des séries Netflix.