Le Conseil national a voté la semaine dernière en faveur de deux milliards de plus par année alloués aux dépenses militaires. Une manne contre laquelle le cofondateur du Groupe pour une Suisse sans armée Paolo Gilardi a réagi au quart de tour. Il expose ici son point de vue et la conseillère nationale Simone de Montmollin celui de la majorité favorable à ce réflexe sécuritaire.

Sept milliards et plus, pour quoi faire?

Paolo Gilardi Afficher plus Cofondateur du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA)

«Ceux qui accroissent les dépenses militaires ne pensent pas à plus de sécurité mais à pouvoir dilapider en toute sécurité.» C’est en ces termes que le correspondant à Berne de la «Neue Zürcher Zeitung» du 10 mai commente la décision prise la veille par le Conseil national.

Ce 9 mai en effet, prenant prétexte de l’agression russe contre l’Ukraine, les partis bourgeois ont obtenu ce qu’ils n’osaient croire jusqu’au 24 février: l’augmentation des dépenses militaires de 2 milliards par an de manière à atteindre 1% du PIB.

Ainsi, elles devraient passer des 5,3 milliards actuels – soit déjà 1 milliard de plus qu’en 2015 – à 7,3 milliards en 2030. Ces sommes astronomiques ne représentent toutefois pas la réalité des coûts de la défense nationale. En effet, une étude publiée en septembre 2021 par Avenir Suisse rappelait que, déjà aujourd’hui et compte tenu des coûts indirects et induits, une fois soustraits les apports positifs à l’économie, la défense nationale coûte en réalité 8,2 milliards tandis qu’un rapport du DDPS de l’été 2012 indiquait que ces coûts «cachés» augmentent de 25% à 30% son coût budgété.

Alors que dans la salle climatisée du Conseil national la majorité bourgeoise s’offrait la sécurité de «pouvoir dilapider», dehors, la place était écrasée sous la chaleur: 25 degrés un 9 mai!

Certes, ces 25 degrés demeurent moins impressionnants que les 47 enregistrés dans le nord de l’Inde la semaine passée, moins impressionnants aussi que le dégel de la Sibérie qui pourrait libérer des virus restés congelés pendant des centaines de milliers d’années.

Mais ils donnent la mesure des vrais défis du moment, surtout quand la hausse de 1,5 degré de la température de la planète pourrait intervenir bien plus tôt que prévu.

Mais les sous pour relever ces défis sont difficiles à trouver. Ils le sont tout comme ceux nécessaires pour faire face aux besoins sociaux d’une population qui subit les effets indirects mais tangibles de la guerre, en particulier l’inflation. Sans parler des fonds indispensables pour faire face à une nouvelle possible vague de Covid cet automne…

Mais c’est le trésor public qui subit une saignée énorme que lorgnent les entreprises, militaires et civiles, une ponction annonciatrice de juteux bénéfices pour les actionnaires.

La rapidité avec laquelle les partis bourgeois augmentent les dépenses militaires donne la mesure de la portée du vol en cours: comme si l’analyse de dix seules semaines de guerre permettait de définir les nouvelles mesures d’adaptation des instruments de la défense nationale.

La «Neue Zürcher Zeitung» pose d’ailleurs la question: «Ist das wirchlich nötig? Est-ce vraiment nécessaire?» avant de répondre «Man weiss es heute einfach nicht. Personne ne sait.» Ce qui ne les a pas empêchés de le faire! Le soir même, le GSsA a organisé une petite manifestation à Berne. Elle devra être suivie d’autres plus larges, plus massives, avant que la Chambre haute confirme la décision du National, avant qu’on nous impose les avions de combat, l’augmentation des effectifs de l’armée et – pourquoi pas? – la participation à des patrouilles communes dans les cieux européens et l’adhésion à l’OTAN, des choix présentés comme «mesures préventives pour la défense de la Patrie». C’est-à-dire, avec les mêmes termes qui ont résonné le 9 mai sur la place Rouge, à Moscou.

Ne pas être un ventre mou en Europe

Simone de Montmollin Afficher plus Conseillère nationale (PLR/VD)

1% du PIB pour les dépenses de l’armée d’ici à 2030. C’est ce que souhaite la majorité du Conseil national, soutenue par le Conseil fédéral. Les anti-armée crient au scandale, ceux-là mêmes qui fustigent toute dépense militaire depuis plus de trente ans. Pourtant, 1% du PIB, ce n’est que 0,3% de plus qu’aujourd’hui… mais encore 0,3% de moins qu’il y a 30 ans.

De la gauche aux Vert’libéraux, on affirme ces dépenses inutiles, que la priorité est à la protection du climat avant celles du territoire et des citoyennes et citoyens, que la politique de sécurité de l’OTAN et l’UE suffisent à protéger la Suisse. Que si un État voulait nous attaquer, il devrait passer obligatoirement sur le territoire d’un État membre de l’OTAN et que, par conséquent, ces pays seraient dans l’obligation d’agir. La Suisse devrait donc s’en remettre aux effets de l’alliance transatlantique. Les mêmes qui habituellement accusent d’hégémonie ceux qu’ils considèrent représenter le capitalisme sauvage préfèrent s’y soumettre plutôt que de concéder à maintenir crédible notre défense militaire. Quelle conception singulière de la responsabilité!

Pensons-nous vraiment que ces pays seraient prêts à sacrifier leurs citoyens pour garantir la vie des nôtres si nous n’engageons pas nous-mêmes le personnel et les équipements nécessaires à notre propre protection? Pouvons-nous rester ces privilégiés, installés dans nos fauteuils, à commenter les investissements des autres? Le contexte a changé en trente ans. Les effets destructeurs du conflit en Ukraine nous le rappellent chaque jour. Un tournant en matière de politique sécuritaire s’est opéré, prenant en compte le risque augmenté d’escalade militaire observé depuis quelques années. Faut-il le déplorer? Évidemment, oui. Peut-on l’ignorer? Certainement pas.

Ce que montrent les analyses est que les pays qui nous entourent et nous séparent de l’Ukraine possèdent une force aérienne inférieure à la nôtre. Et que reposer notre sécurité sur l’investissement consenti par d’autres peut s’avérer problématique. Les acquisitions des nouveaux avions F-35A et du système de défense au sol mobiliseront une grande partie des moyens financiers de l’armée. D’autres besoins, comme les systèmes de défense pour les troupes au sol, ne pourront être comblés qu’à partir de 2030. Or, nombre de ces systèmes arrivent en fin de vie, faute d’y avoir accordé les moyens nécessaires.

L’Ukraine est dévastée par une guerre d’agression absurde, catastrophe humaine, écologique et économique, conduisant la Finlande et la Suède à renoncer à leur neutralité pour adhérer à l’OTAN. Qui aurait misé sur un tel scénario il y a trois mois?

«Quand les hommes ne choisissent pas, les événements choisissent pour eux», disait Raymond Aron. La Suisse peut et doit choisir d’apporter sa contribution à l’architecture européenne et internationale de sécurité. Avec 1% du PIB, il n’est pas attendu de grand bouleversement (l’OTAN exige 2% de la part de ses membres), tout au plus pourrons-nous accélérer les investissements et ne pas devenir un ventre mou au cœur de l’Europe.

