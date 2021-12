Lettre du jour – Plus de solidarité humaine Opinion Courrier des lecteurs

Ferney-Voltaire, 25 décembre

«De la fourmi à l’éléphant, les animaux ne se déplacent pas sans raison: ils sont motivés par la faim, la soif, le besoin de protection et la recherche d’un conjoint.»

Si vous avez la chance de visiter le zoo de Bâle, vous pourrez lire cette phrase au seuil de l’enclos des éléphants.

Pensons-nous que l’humain qui quitte son pays, son lieu de naissance, une partie de sa famille et sa culture ne le fait pas pour de bonnes raisons, juste par caprice ou attrait de l’exotisme?

Ils sont des milliers à fuir la guerre, la famine, la pauvreté extrême, à la recherche, souvent sous peine de mort, de conditions de vie un peu plus favorables. Arrivés au seuil des pays nantis ils sont le plus souvent mal accueillis, refoulés, parqués dans de sinistres camps de réfugiés.

On peut prendre le problème dans tous les sens et sous mille prétextes, les nantis que nous sommes ne veulent pas partager la moindre bribe de leur bien-être.

Pourtant il est et ne sera jamais possible d’arrêter ces flux migratoires. Les plus hauts murs et les champs de barbelés n’y feront rien. La misère et la pauvreté continueront inexorablement de couler sur nous comme un torrent fou qui vient de la montagne.

Partager et gérer sont la seule issue, sous peine d’être dévorés à plus ou moins long terme par ceux que nous affamons. Une solidarité humaine mondiale est aujourd’hui plus que jamais nécessaire et doit faire brèche aux nationalismes de tout poil.

La migration est une véritable pandémie où personne ne pourra se sauver tout seul. Pas très différente de la pandémie sanitaire que notre monde subit actuellement.

Jean-Pierre Wenger

