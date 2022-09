US Open – Plus de doute, la patronne, c’est Iga Swiatek La Polonaise de 21 ans, qui a remporté son troisième Grand Chelem à New York, assoit sa domination sur le circuit féminin. Son règne semble appelé à durer. Simon Meier - New York

Iga Swiatek s’est montrée intraitable lors de sa finale face à Ons Jabeur. Son dixième titre WTA, sans doute le plus beau, en appelle d’autres. AFP

Et dire qu’elle n’aimait pas les balles utilisées lors de cette tournée nord-américaine… Éliminée dès son deuxième match à Toronto comme à Cincinnati, Iga Swiatek possède une sacrée capacité d’adaptation. Samedi, elle a remporté son premier US Open en dominant la Tunisienne Ons Jabeur, qui aura mis trop de temps pour entrer dans sa partie (6-2, 7-6). Avec ce triomphe, son troisième en Grand Chelem après ceux décrochés à Roland-Garros en 2020 et cette année, la Polonaise de 21 ans prend une nouvelle dimension. Par la qualité de son jeu et la solidité de ses nerfs, elle semble en mesure d’endosser durablement le rôle de patronne du circuit.