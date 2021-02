Accès aux trains de plain-pied – Plus de 900 gares restent inadaptées pour les handicapés Au rythme actuel, il faudra encore dix-sept ans pour que les personnes à mobilité réduite puissent voyager de manière autonome dans toute la Suisse. Lise Bailat

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité pour les handicapés en 2004, 873 gares et arrêts ferroviaires ont été adaptés, soit moins de la moitié des infrastructures du pays. Photo: Laurent Guiraud/TDG

Il faut faire des efforts. Plus d’efforts et plus vite. L’Office fédéral des transports (OFT) tape – diplomatiquement certes – sur les doigts des compagnies de chemins de fer. Il a publié jeudi l’état des travaux concernant l’accès des gares et des arrêts ferroviaires aux personnes handicapées. Or les résultats sont nettement en dessous des attentes, sachant que le délai légal d’assainissement est fixé à 2023.

La loi qui promettait des progrès date de 2004

À ce jour, les personnes à mobilité réduite – mais aussi les parents avec des poussettes, les personnes accidentées, les seniors, etc. – peuvent monter dans le train de plain-pied à 873 endroits. C’est 54 de plus que l’an dernier. Mais à ce rythme, pour assainir les 927 gares restantes, il faudrait encore dix-sept ans… soit le temps qui s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité pour les handicapés, le 1er janvier 2004, qui promettait des «progrès considérables» en termes d’accès aux transports publics!