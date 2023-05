Soudan – Plus de 800’000 personnes pourraient fuir les combats C’est la première fois que l’ONU publie un chiffre aussi précis pour quantifier le nombre de personnes qui pourraient fuir vers les pays voisins.

Des volutes de fumée s’élèvent au-dessus des immeubles de Khartoum le 1er mai, alors que les affrontements meurtriers sont entrés dans leur troisième semaine. AFP

«Plus de 800’000 personnes» pourraient fuir les combats meurtriers au Soudan, a alerté lundi le patron du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi. Jusqu’à présent, au moins 73’000 personnes sont arrivées dans les pays voisins du Soudan depuis que les combats ont éclaté à la mi-avril, selon le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), qui avait mentionné 50’000 personnes vendredi dernier.

«Le HCR, avec les gouvernements et les partenaires, se prépare à la possibilité que plus de 800’000 personnes fuient les combats au Soudan pour se rendre dans les pays voisins», a indiqué Filippo Grandi sur son compte Twitter. «Nous espérons que nous n’en arriverons pas là, mais si la violence ne prend pas fin, nous allons voir davantage de personnes forcées de fuir le Soudan en quête de sécurité», a-t-il ajouté.

C’est la première fois que le HCR publie un chiffre aussi précis pour quantifier le nombre de personnes qui pourraient fuir vers les pays voisins. L’agence de l’ONU pour les réfugiés avait évoqué jusqu’à présent des «centaines de milliers» de personnes. La majorité des personnes ont pour l’instant fui vers le Tchad et le Soudan du Sud.

Le 25 avril, le HCR avait indiqué que jusqu’à 270’000 personnes pourraient se réfugier dans ces deux pays. Mais il n’avait pas donné de précisions englobant les autres pays voisins du Soudan, qui partage également des frontières avec l’Égypte, l’Éthiopie, l’Érythrée, la Libye et la République centrafricaine.

Raids, tirs et explosions lundi

Les combats, qui ont fait des centaines de morts, opposent depuis le 15 avril les deux généraux aux commandes du pays depuis leur putsch de 2021, piégeant des millions de Soudanais. Raids aériens, tirs et explosions ont de nouveau secoué la capitale soudanaise lundi, malgré l’annonce d’une trêve dans les combats entre l’armée et les paramilitaires, qui ont conduit le Soudan au bord d’une «catastrophe» humanitaire et sanitaire selon l’ONU.

Dimanche, Filippo Grandi a indiqué sur son compte Twitter que plus de 3000 Sud-Soudanais qui se trouvaient au Soudan «fuient désormais chaque jour vers leur pays».

500 nouvelles évacuations vers l’Arabie saoudite Afficher plus Près de 500 personnes ont été évacuées lundi, par deux navires américain et saoudien, du Soudan vers l’Arabie saoudite, selon plusieurs sources. Arrivé lundi dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah, le navire américain a transporté 308 personnes au total, selon la chaîne de télévision publique Al Ekhbariya. À bord du bateau se trouvaient 105 Américains, plus de 100 Soudanais et des ressortissants de quinze autres pays, ont indiqué deux sources officielles, sous couvert de l’anonymat. Sur un autre navire, également arrivé lundi à Jeddah, 171 personnes – dont 41 Saoudiens et des ressortissants d’autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni – ont été évacuées du Soudan, selon l’agence de presse saoudienne officielle SPA. Les États-Unis ont organisé depuis vendredi trois convois terrestres vers Port-Soudan, sur la mer Rouge, à 850 kilomètres à l’est de Khartoum, un troisième convoi étant arrivé lundi, a indiqué à la presse le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel. Ces trois convois ont permis d’assister «quelque 700 personnes», des Américains et d’autres ressortissants, a-t-il précisé.

