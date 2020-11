Congo – Plus de 80’000 personnes précarisées par les inondations Un financement d’un million de dollars est prévu pour l’aide d’urgence destinées aux victimes des six districts du Département de la Likouala dans le nord du pays, touchés par les intempéries.

Face à cette situation, le gouvernement congolais a décrété la semaine dernière l’état d’urgence humanitaire. (image d’illustration) AFP 1 / 1

Au moins 83’000 personnes sont touchées par les inondations provoquées par les pluies diluviennes qui s’abattent depuis juillet dans la partie nord du Congo, selon le Programme alimentaire mondial (PAM) qui a annoncé lundi un financement d’un million de dollars pour les premières distributions d’urgence. «À ce jour, il y a 83’000 personnes vivant dans six districts du Département de la Likouala (nord) qui sont concernées. Il y a bien d’autres districts le long du fleuve Congo et de l’Oubangui qui pourraient être touchés dans les tout prochains jours», a déclaré à la presse Josias Gautier Massamouna, assistant aux programmes du PAM.

Face à cette situation, le gouvernement congolais a décrété la semaine dernière l’état d’urgence humanitaire et sollicité l’intervention des partenaires internationaux.

Besoins urgents

«Le PAM soutient la réponse qui se dessine en débloquant la somme d’un million de dollars pour pouvoir répondre aux besoins les plus urgents engendrés par ces inondations», a déclaré Jean-Martin Bauer, son représentant au Congo, précisant que l’aide du PAM doit toucher 35’000 personnes.

Sur place, les produits alimentaires, le manioc notamment, se font rares et leurs prix ont augmenté, selon Massamouna. L’année dernière, les inondations avaient touché plus de 200’000 personnes sur l’ensemble du pays, avaient estimé en février les autorités gouvernementales. Outre la partie septentrionale, les villes de Brazzaville et Pointe-Noire avaient également été frappées.

ATS/NXP