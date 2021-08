Initiative sur le changement climatique – Plus de 8000 signatures pour la mobilité douce et les arbres L’initiative cantonale «Climat urbain» veut remplacer 10% de l’espace dévolu aux voitures par de la végétation et de la mobilité douce. Antoine Grosjean

Pour le dépôt de leur texte, les initiants étaient accompagnés du danseur Foofwa d’Imobilité réalisant une performance avec des membres de sa compagnie Neopost. ANTOINE GROSJEAN

Ils avaient besoin de près de 5400 signatures et en ont récolté presque 3000 de plus. L’initiative cantonale «Climat urbain» lancée en avril par 25 organisations – partis politiques (la gauche, les Verts et les Vert’libéraux), milieux environnementaux et associations diverses – semble se présenter sous de bons auspices. Ses 8286 paraphes ont été déposés ce lundi au Service des votations et élections, aux Acacias.

Le texte entend convertir chaque année – et cela durant une décennie – au moins 1% de l’espace public dévolu au trafic motorisé pour y planter des arbres ou y réaliser des aménagements en faveur de la mobilité douce. L’idée étant de lutter autant contre les causes du réchauffement climatique que contre ses conséquences. Si elle était acceptée par le peuple, l’initiative s’appliquerait dans les treize villes du canton de Genève. Elle suspendrait par ailleurs la compensation obligatoire des places de stationnement, qui impose de créer des parkings souterrains en cas de piétonnisation de rues.