Dépôt de l’initiative de la jeunesse de droite – Plus de 7000 Genevois veulent abolir la taxe professionnelle Lancée par les jeunes PLR, PDC, UDC et Vert’libéraux, l’initiative prônant la suppression de la taxe a été déposée. Eric Budry

Épaulées par la Chambre de commerce, les jeunesses des partis de droite et du centre ont réuni 7764 signatures à l’appui de leur initiative. DR

L’initiative populaire cantonale pour l’abolition de la taxe professionnelle communale a été déposée jeudi matin au Service des votations et des élections. Elle sera vraisemblablement soumise à la population – peut-être en février 2022 – car le nombre minimum de 5398 signatures pour la faire aboutir a été très largement dépassé. Ce sont en effet 7364 paraphes que le comité d’initiative a confiés au service cantonal.

Darius Azarpey, le président PLR de ce comité, se montre logiquement très satisfait du résultat «de quatre mois de mobilisation intense». «Le comité est composé presque exclusivement de jeunes, qui ont fait preuve de beaucoup d’agilité et de réactivité, explique-t-il. Œuvrer dans le même but a été une expérience très enrichissante. Et elle le sera également pour la suite dans la perspective d’une large alliance de la droite qui semble si difficile à conclure à Genève.»