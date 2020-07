Routes nationales – Plus de 660 millions pour désengorger l’entrée de Berne D’importants travaux sont prévus dès 2024 pour réaménager les autoroutes A1 et A6. Les infrastructures actuelles ne permettent pas de gérer le trafic.

Le projet concernant Wankdorf prévoit la construction de nouvelles rampes circulaires pour accéder à l’A6. KEYSTONE

Quelque 664 millions de francs seront investis pour réaménager les autoroutes A1 et A6 à Berne. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le réaménagement de la jonction autoroutière de Wankdorf et l’élargissement du tronçon entre Schönbühl et Kirchberg.

Le quartier de Wankdorf, à l’est de Berne, connaît la croissance la plus forte du canton. Mais les infrastructures ne permettent pas de gérer le trafic actuel. Selon le gouvernement, il est impossible de mettre en place des mesures durables de gestion du trafic.

Le projet prévoit la construction de nouvelles rampes circulaires pour accéder à l’A6. Les rampes seront allongées. Cela permettra de désenchevêtrer les différents flux de trafic sans perturber le réseau routier secondaire. La mobilité douce sera également promue.

Les travaux seront lancés en 2024. Ils devraient coûter 252 millions de francs.

Six voies

Entre Schönbühl et Kirchberg, l’autoroute A1 sera élargie pour passer de quatre à six voies de circulation. Ce tronçon fera l’objet d’une remise en état complète.

Une attention particulière sera portée à l’environnement. Les dispositifs de protection contre le bruit et d’évacuation des eaux de chaussée seront adaptés aux normes les plus récentes.

L’élargissement est prévu de manière échelonnée dès 2027. Le coût est estimé à 412 millions de francs.

