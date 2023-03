Économie genevoise – Plus de 600 chauffeurs Uber indemnisés Quelque 3,8 millions de francs ont été versés par la multinationale, qui voit son interdiction d’exercer levée. Mais la saga n’est pas terminée. Chloé Dethurens

Genève, le 18 juillet 2022. Place de la Taconnerie, Vieille-Ville. Manifestation des chauffeurs de taxi (contre Uber) devant le département de la conseillère d’État Fabienne Fischer. LAURENT GUIRAUD

Pas moins de 627 chauffeurs Uber ont été indemnisés à Genève. Suite à la décision de la police du commerce et du travail au noir (PCTN), qui lui laissait jusqu’au 31 mars pour régulariser son passé, la multinationale a versé 3,8 millions d’indemnités à ses conducteurs pour les kilomètres parcourus. Un acompte de 10,7 millions de francs liés aux cotisations sociales a également été versé. L’interdiction d’exercer faite à Uber en 2019 est ainsi levée, indique l’État dans un communiqué.

En novembre, le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) avait établi son propre plan de régularisation en novembre, suite à l’échec des négociations entre Uber et les syndicats. Quelques mois plus tôt, le Tribunal fédéral avait qualifié les chauffeurs de salariés, d’où les indemnisations à leur verser. Parmi elles, un défraiement pour les kilomètres parcourus (4,6 millions) mais aussi le versement de la part «employé» des cotisations sociales (15,6 millions). Sans compter la part patronale, pour un montant identique.

Parfois plus de 10’000 francs

Les chauffeurs indemnisés sont ceux qui ont le plus roulé entre le 29 octobre 2019 et le 17 juin 2022, relève le DEE. Leurs trajets représentent 83% des kilomètres effectués. Ils ont pu être indemnisés grâce à une procédure simplifiée, effectuée par mail. Pas moins de 129 d’entre eux ont reçu plus de 10’000 francs. Des cas de rigueur restent à traiter, liés à des maladies, des congés maternité et des accidents. Des procédures continuent en lien avec des sociétés utilisant actuellement l’application Uber.

Le dossier, qui a donné lieu à de nombreuses négociations et manifestations, n’est effectivement pas clos: pour rappel, depuis juin 2022 et suite à la décision du TF, Uber travaille avec des entreprises de transport tierces qui emploient ses chauffeurs, afin de se conformer aux exigences de la PCTN via un nouveau modèle d’affaires.

Mesures superprovisionnelles

Or, Genève a récemment interdit l’activité de MITC Mobility, société repreneuse de la plupart des chauffeurs qui utilisent l’application. L’État demande la mise en conformité de cette entreprise avec la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service (LSE), notamment pour garantir un certain nombre d’heures à ses conducteurs. Suite à un recours, celle-ci a obtenu des mesures superprovisionnelles et continue donc d’exercer.

Par ailleurs, Uber vient de recevoir une nouvelle remise à l’ordre: le Tribunal fédéral a confirmé que ses chauffeurs exercent une activité lucrative dépendante. Ainsi, les sociétés Uber B.V. et Rasier Operations B.V. sont tenues de payer les cotisations AVS pour les chauffeurs UberX, UberBlack, UberVan et UberPop, comme l’avait estimé la Caisse de compensation zurichoise.

Chloé Dethurens

