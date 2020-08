Explosion – Plus de 60 personnes toujours portées disparues à Beyrouth Quatre jours après la gigantesque explosion qui a dévasté la capitale libanaise, les autorités ont annoncé que 60 personnes étaient toujours portées disparues. Le bilan reste pour l’heure de 154 victimes.

Les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants. AFP

Plus de 60 personnes sont toujours portées disparues à Beyrouth, quatre jours après l'explosion au port qui a dévasté la capitale et tué plus de 150 personnes, a indiqué samedi un responsable du ministère libanais de la Santé. «Le nombre de morts s'élève à 154, dont 25 qui n'ont pas encore été identifiés», a affirmé ce responsable. «En outre, nous avons 60 personnes toujours portées disparues», a-t-il précisé.

Le ministère de la Santé a affirmé vendredi qu'au moins 120 des plus de 5000 personnes blessées par l'explosion de mardi, étaient toujours dans un état critique.

Un incendie mardi dans un entrepôt où étaient stockées depuis six ans 2700 tonnes de nitrate d'ammonium sur le port de Beyrouth a provoqué une énorme déflagration qui a fait également des centaines de milliers de sans-abris, selon le dernier bilan.

Le président libanais Michel Aoun a rejeté vendredi toute enquête internationale sur l’explosion, affirmant qu'elle pourrait avoir été causée par la négligence ou par un missile. «Il est possible que cela ait été causé par la négligence ou par une action extérieure, avec un missile ou une bombe», a-t-il déclaré à la presse.

Le président français Emmanuel Macron avait réclamé une enquête internationale «transparente» lors d'un déplacement jeudi à Beyrouth, tout en appelant les dirigeants libanais à «changer le système».

AFP/NXP