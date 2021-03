Crime à Plainpalais – Plus de 60 coups de couteau portés à une hémiplégique L’homme suspecté d’avoir poignardé une femme à la rue de la Ferme a été extradé depuis l’Italie et prévenu d’assassinat. Il s’était rendu à la police avant de fuir. Fedele Mendicino

Le crime a eu lieu dans cette rue en janvier 2020. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’an dernier, nous relations la mort particulièrement sordide d’une femme poignardée chez elle à Plainpalais. Le suspect, âgé de 28 ans, avait été arrêté en Italie au lendemain des faits survenus le 26 janvier 2020 à la rue de la Ferme. Selon nos informations, l’homme, extradé en juin dernier, est désormais prévenu d’assassinat. D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime, âgée de 55 ans, a reçu plus de 60 coups de couteau.

«Je me suis senti en danger.» Le prévenu

Une reconstitution prévue durant le mois de mars sur le lieu du crime devrait permettre d’y voir plus clair. En effet, le prévenu qui ne conteste pas être à l’origine de la mort de la victime évoque néanmoins des trous de mémoire, un état confus au moment des faits et il explique s’être senti en danger par des personnes aperçues par le judas de l’appartement. Il ajoute avoir été drogué contre son gré avant de s’en être pris à cette quinquagénaire. Cette dernière, hémiplégique, souffrait de toxicomanie et se déplaçait souvent avec son déambulateur.