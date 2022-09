Effets du Covid – Plus de 560 millions versés à la culture La «Statistique de poche de la culture en Suisse», publiée lundi, met en lumière la situation précaire dans laquelle se trouvent certains acteurs du milieu.

Des personnes issues du milieu de la culture rassemblées en février 2021 lors d’une action «No Culture No Future», à Lausanne. KEYSTONE

Pour venir en aide au secteur culturel pendant la pandémie, la Confédération et les cantons ont versé 562,4 millions de francs en 2020 et en 2021. C’est ce que l’on apprend en feuilletant la «Statistique de poche de la culture en Suisse», publiée lundi par l’Office fédéral de la culture.

Les entreprises culturelles et les acteurs culturels ont ainsi reçu des indemnités pour pertes financières s’élevant à 447,9 millions de francs, financées à parts égales par la Confédération et les cantons.

Les acteurs culturels professionnels ont en outre pu demander des aides d’urgence pour couvrir leurs frais d’entretien immédiats. La Confédération a consacré 23,2 millions de francs à ces aides. Les activités culturelles non professionnelles ont également été soutenues par Berne : les associations culturelles d’amateurs ont reçu au total 28,9 millions de francs.

Adaptation à l’évolution numérique

De leur côté, les projets de transformation des entreprises culturelles ont reçu des soutiens pour un montant total de 57,9 millions de francs, là encore financés à parts égales par la Confédération et les cantons. Le but de tels projets est d’aider les entreprises concernées à attirer de nouveaux publics et à se réorienter, par exemple pour s’adapter à l’évolution numérique, explique l’OFC.

Ces projets de transformation resteront importants après la crise du coronavirus : la Confédération et les cantons continueront de les soutenir jusqu’en octobre 2023.

La pandémie a aussi révélé la situation précaire dans laquelle se trouvent certains acteurs culturels, comme des indépendants. La situation a été particulièrement sérieuse dans le secteur musical, les arts de la scène et les arts visuels. L’amélioration des conditions de travail des acteurs culturels sera une des priorités du prochain message culture pour 2025-2028.

Amateurs: 7000 demandes de soutien

Enfin, les deux années qui se sont écoulées ont aussi fait apparaître clairement l’importance de la culture amateur. L’impossibilité de répéter et de se produire en public qui a touché les fanfares, les chœurs et les troupes de théâtre amateurs a été durement ressentie : elle a parfois menacé l’existence même de ces sociétés, comme en témoignent les quelque 7000 demandes de soutien déposées par les associations d’amateurs pendant la pandémie.

On a recensé en Suisse en 2021 281 000 personnes exerçant leur activité professionnelle principale dans le secteur de la culture (5,7% de la population active). Les personnes les plus nombreuses à exercer leur profession principale se retrouvent dans les secteurs de l’architecture (48 000) ainsi que du livre et de la presse (37 000). Viennent ensuite les arts visuels (24 000), l’audiovisuel et le multimédia (17 000) et la publicité (15’000).

Outre des informations sur les aides liées à la pandémie et le cinéma, la «Statistique de poche de la culture en Suisse», publiée dans les quatre langues nationales, fait le point sur plusieurs secteurs culturels : musées, bibliothèques, théâtre, danse et opéra, langues et échanges scolaires, jeunesse et musique, pour terminer avec la musique et les festivals. Elle peut être téléchargée gratuitement sur le site internet de l’Office fédéral de la culture.

ATS

