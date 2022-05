Face à l’agression russe en Ukraine, 55 personnalités du monde de l’économie, de la science, de la politique, de la société civile et de la culture ont lancé un appel pour la démocratie lundi en Suisse. Huit anciens conseillers fédéraux, dont Micheline Calmy-Rey et Pascal Couchepin, se sont joints à cette action.

«Il est de notre responsabilité envers les générations futures de promouvoir ce qui nous unit et de nous opposer à la tyrannie dans le respect de la diversité», indique l’appel. «Levons-nous pour la démocratie. Car elle ne va pas de soi. Aujourd’hui même».

L’appel a été lancé la veille du 24 mai à l’institution culturelle du Stapferhaus de Lenzburg, a indiqué l’association «#StandUp4Democracy». Le 24 février dernier, date du début des hostilités, les initiateurs de cet appel, Michael Hermann et Stefanie Pfändler, avaient spontanément organisé une manifestation anti-guerre à Zurich. Fin février, près de 20’000 personnes s’étaient rassemblées à Zurich.

Voici les 55 premiers signataires:

– Vania Alleva (présidente d'Unia)

– Sanija Ameti (coprésidente de l’Opération Libero)

– Nada Boškovska (professeure d'histoire de l'Europe de l'Est UZH)

– Christine Brand (écrivaine)

– Thierry Burkart (président du PLR)

– Micheline Calmy-Rey (ancienne conseillère fédérale)

– Pascal Couchepin (ancien conseiller fédéral)

– Michael Elsener (satiriste)

– Olga Feldmeier (CEO Smart Valor)

– Nicola Forster (président de la SSUP)

– Hannes Germann (président de l’Association des Communes Suisses)

– Viktor Giacobbo (cabaretiste)

– Balthasar Glättli (président des Verts)

– Jürg Grossen (président du PVL)

– Thomas Hefti (président du Conseil des États)

– Andrew Holland (directeur Fondation Mercator Suisse)

– Petra Ivanov (écrivaine)

– Helen Keller (professeure de droit public et juge)

– Georges Kern (CEO Breitling SA)

– Flavia Kleiner

– Joëlle Kuntz (auteure)

– Irène Kälin (présidente du conseil national)

– Pedro Lenz (écrivain)

– Moritz Leuenberger (ancien conseiller fédéral)

– Doris Leuthard (ancienne conseillère fédérale)

– Sibylle Lichtensteiger (directrice du Stapferhaus)

– Johannes Läderach (CEO Läderach)

– André Lüthi (président de Globetrotter Group)

– Nemo (créateur de musique)

– Pierre-Yves Maillard (président de l'union syndicale suisse)

– Corine Mauch (maire de Zurich)

– Ruth Metzler-Arnold (ancienne conseillère fédérale)

– Mattea Meyer (coprésidente du PS)

– Milena Moser (écrivaine)

– Adolf Ogi (ancien conseiller fédéral)

– Frédérique Perler (maire de Genève)

– Jeronim Perović (Prof. Dr. historien de l'Europe de l'Est UZH)

– Gerhard Pfister (président Le Centre)

– Lukas Reimann (président de l'ASIN)

– Marlen Reusser (coureuse cycliste)

– Christa Rigozzi (animatrice)

– Monika Rühl (directrice d'Economiesuisse)

– Johann Schneider-Ammann (ancien conseiller fédéral)

– Christoph Sigrist (pasteur Grossmünster Zurich)

– Christoph Simon (écrivain)

– Sina (chanteuse)

– Lara Stoll (poètesse slameuse)

– Lilian Studer (présidente du PEV)

– Bernard Thurnheer (animateur)

– Marc A. Trauffer (chanteur/entrepreneur)

– Valentin Vogt (président de l'union patronale suisse)

– Sasha Volkov (association ukrainienne de Suisse)

– Eveline Widmer-Schlumpf (ancienne conseillère fédérale)

– Daniel et Markus Freitag (fondateurs de FREITAG lab. ag)

– Alec von Graffenried (maire de Berne)