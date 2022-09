Sondage sur l’environnement – Plus de 50% des Suisses estiment que le climat a un effet chez eux Plus de 70% des Suisses pensent que l’impact du changement climatique sera grave dans les 10 années à venir, selon le Forum économique mondial (WEF).

De nombreux Suisses estiment que le changement climatique affectera dans les dix prochaines années le territoire où ils habitent dans le pays. (Photo d’illustration) KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Un peu plus de 50% des Suisses affirment que le changement du climat a déjà un effet grave là où ils habitent. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne, selon un sondage du Forum économique mondial (WEF) dans 34 pays publié jeudi à Genève.

Les populations de douze de ces États ne sont pas aussi alarmistes que celle en Suisse. Autre indication, 71% des Suisses estiment que l’impact du changement climatique sera grave dans le pays dans les 10 prochaines années. Une part exactement similaire à la moyenne sur l’ensemble des près de 25’000 personnes interrogées en ligne, dont environ 500 en Suisse.

Seize pays viennent après la Suisse dans les réponses à cette question. Les Suisses sont en revanche plus optimistes sur le scénario d’un déplacement forcé de leur habitation dans les 25 prochaines années en raison du réchauffement climatique. Ils ne sont qu’un peu plus d’un quart à anticiper cette situation comme probable pour eux.

Plus optimistes

Seules les populations de six pays sont encore plus certaines de ne pas être confrontées à ce problème durant cette période. La moyenne atteint 35%. Parmi le total des différents pays, 54% des hommes et près de 60% des femmes estiment que le changement climatique affecte déjà leur quotidien. Les personnes aux revenus plus bas sont plus optimistes.

La part des hommes qui pensent que leur territoire devra faire face aux conséquences du changement climatique dans les dix prochaines années s’établit à près de 70%. Celle des femmes atteint 74%. Les personnes moins aisées sont moins nombreuses à considérer que le changement climatique posera problème pour elles.

Sur les déplacements en raison du climat, la part est similaire entre hommes et femmes et entre différents revenus et elle est conforme à la moyenne. En revanche, les plus âgés sont moins nombreux à s’attendre à devoir fuir leur habitation, ajoute l’organisation.

ATS

