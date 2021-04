Biodiversité – Plus de 400 familles paysannes vont faire «fleurir» la Suisse Des agriculteurs vont semer plus de 500 bandes fleuries cette année en Suisse pour que les abeilles et autres pollinisateurs aient de quoi se nourrir en permanence.

Les abeilles et autres pollinisateurs trouvent souvent peu de nourriture après la floraison des arbres et des cultures agricoles en été. Pour lutter contre ce phénomène, quelque 400 familles paysannes vont semer plus de 500 bandes fleuries cette année en Suisse.

Les mélanges de semences ont été composés afin que différentes plantes soient en permanence en fleurs de juin à août, indique lundi l’Union suisse des paysans (USP). Cette action intervient dans le projet «La Suisse fleurit», qui vise à promouvoir les bandes fleuries et à en faire connaître leurs avantages.

La population est également invitée à soutenir les abeilles. Les agriculteurs distribuent cette semaine des sachets de semences contenant un mélange fleuri dans neuf gares de Suisse.

En moyenne, les familles paysannes suisses attribuent 18,8% de leurs terres agricoles à la promotion de la biodiversité, rappelle l’USP. Outre les bandes fleuries, il peut s’agir de prairies extensives, de haies, d’arbres fruitiers haute tige ou de tas de branches.

