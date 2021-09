Opération «Coup de balai» – Plus de 40 communes vaudoises s’engagent contre le littering Une campagne invite les populations à ramasser, du 10 au 18 septembre, les déchets abandonnés dans les espaces publics du Canton.

La nouvelle édition de «Coup de balai» se tiendra du 10 au 18 septembre dans plus de 40 communes vaudoises (photo d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Plus de 40 communes vaudoises participeront du 10 au 18 septembre à l’action «Coup de balai». Elle vise à sensibiliser la population et les écoles, qui sont invitées à ramasser les déchets abandonnés dans les espaces publics, le long des routes et des cours d’eau ou encore en forêt.

L’action, qui se déroule aux mêmes dates dans le canton de Fribourg, avait été annulée en 2020 à cause du coronavirus. Elle revient cette année avec un «large appui», indiquent vendredi les organisateurs dans un communiqué.

Vidéos humoristiques

Ils expliquent notamment que les deux faîtières de l’Union des communes vaudoises et de l’Association de communes vaudoises ont invité leurs membres à participer. L’Association pour la sauvegarde du Léman ou Summit Foundation ont aussi apporté leur soutien.

Comme lors de leur dernière édition en 2019, les organisateurs ont désigné un ambassadeur en la personne de Bob Morlon. Cet employé communal de Morlon (FR), en Gruyère, reconnaissable à sa casquette et ses lunettes orange, s’est fait connaître grâce à des vidéos humoristiques, dans lesquelles il sensibilise le grand public à la thématique des déchets sauvages.

ATS

