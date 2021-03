Sur le chemin de l’école – Plus de 3000 enfants ont participé au Pedibus L’ATE publie jeudi les chiffres du Pedibus pour 2020. Ce système a permis de réduire les risques de contagion autour des écoles, selon l’association.

Le Pedibus a permis d’économiser 434 tonnes d’émissions de CO₂ en 2020, selon l’ATE. Keystone/Sandra Hildebrandt

Plus de 3000 enfants ont participé au Pedibus en Suisse romande et au Tessin en 2020. En encourageant la marche sur le chemin de l’école, ce système a permis d’économiser 434 tonnes d’émissions de CO2, a indiqué jeudi l’Association transports et environnement (ATE) dans un communiqué.

Outre les bienfaits pour la sécurité et la santé des enfants, le Pedibus a également réduit les risques de contagion liés au coronavirus autour des écoles, souligne cette année l’ATE.

Pour la Suisse romande et le Tessin, ce sont 3433 enfants et 1984 accompagnants exactement qui ont participé à pedibus. Quelque 380 lignes étaient actives en 2020, représentant 7,5 km de marche en moyenne par enfant.

Selon une étude citée par l’ATE, 20% des familles romandes avec des enfants à l’école primaire changent leurs comportements de mobilité pour favoriser les déplacements à pied vers l’école à la suite des actions de sensibilisation du Pedibus. Et durant la crise sanitaire, le Pedibus a contribué à diminuer la présence des parents aux alentours des écoles, limitant ainsi les risques de contagion.

En Suisse depuis 1999

Pratique née en Australie, le Pedibus a ouvert sa première ligne en Suisse en 1999 à Lausanne, sous l’impulsion d’un groupe de parents. À partir de 2002, le système a été développé partout dans le pays par l’ATE. La plupart des lignes se trouvent en Suisse romande. Mais il en existe également plusieurs dizaines en Suisse alémanique et au Tessin.

L’itinéraire de la ligne de Pedibus, ses arrêts et ses horaires sont décidés par les parents. Ceux-ci doivent également officier comme accompagnant, ce rôle pouvant aussi être tenu par des grands-parents ou une maman de jour. Les différents arrêts sont signalés par des panneaux.

ATS