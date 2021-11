Alimentation en Suisse – Plus de 250’000 végétariens et près de 38’000 végétaliens Selon une étude publiée lundi, de plus en plus de personnes se tournent vers un régime alimentaire sans viande, voir sans produits d’origine animale.

La proportion de personnes qui ne mangent pas de viande (végétariens) est passée de 3,4 à 4,1%. Le nombre de végétaliens en Suisse a lui doublé en un an. Keystone

La Suisse compte plus de 250’000 végétariens et près de 38’000 végétaliens. Il s’agit en majorité de jeunes femmes, diplômées de hautes écoles, a indiqué lundi l’association Swissveg sur la base de l’étude MACH Consumer sur la consommation et les médias.

Lire également: Abo Habitudes alimentaires La fausse viande séduit de plus en plus les Suisses La proportion de personnes qui ne mangent pas de viande (végétariens) est passée de 3,4 à 4,1%. Le nombre de végétaliens en Suisse a lui doublé en un an. Alors qu’en 2020, 0,3% de la population s’alimentait de cette manière, un an plus tard, ce pourcentage a grimpé à 0,6%.

L’âge joue un rôle en matière d’habitudes alimentaires. La proportion de végétariens parmi les jeunes de 14 à 34 ans est de 6,2%, contre 4,9% l’année précédente. À partir de 55 ans, seuls 2,7% mangent sans viande (2,2% en 2020).

Dans le groupe des plus jeunes, 1,2% s’alimente de manière végétalienne, soit trois fois plus que l’année précédente (0,4%). Chez les plus de 55 ans, le chiffre est de 0,2% (0,1%).

Différences hommes-femmes

Les différences entre les sexes sont aussi marquées. Près de 5,7% des femmes se définissent comme végétariennes (5% en 2020). Deux fois moins d’hommes mangent sans viande, 2,5% (1,7%). Un pour cent des femmes (0,5%) et 0,2% des hommes (0,1%) s’abstiennent totalement de consommer des produits issus des animaux.

Ainsi, les deux tiers des personnes (65,9%) qui suivent un régime sans viande sont des femmes. Et parmi ceux qui ne mangent pas de produits provenant des animaux, la majorité est là encore féminine (85,7%).

Différences régionales

Les végétariens et végétaliens sont plus nombreux en Suisse alémanique 4,9% face à 4,3% en Suisse romande et 3,2% en Suisse italienne. La proportion de véganes est la même chez les Alémaniques et les Romands, 0,6% de 0,4% en Suisse italienne.

Lire également: Abo Classement et gastronomie Zurich au top des meilleures villes pour végétariens, Genève au 40e rang En termes d’éducation, 60,9% des végétariens sont des diplômés de Hautes écoles cette année. Dans le secteur végétalien, cette proportion est de 53,8%. L’étude Mach interroge les participants à l’enquête sur leurs habitudes alimentaires depuis 2015. Depuis 2019, l’étude recense le nombre de véganes. À compter de 2020, l’étude porte sur 27’512 personnes, âgées entre 14 et 74 ans. La marge d’erreur est de 0,6%.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.