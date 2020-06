Mort de George Floyd – Plus de 2000 manifestants à Lausanne contre le racisme Des milliers de personnes ont protesté contre la discrimination raciale et la violence policière ce dimanche dans la capitale vaudoise. La manifestation n’était pas autorisée mais la police n’est pas intervenue.

Un cortège a sillonné le centre-ville et a convergé à Montbenon.

Plusieurs milliers de personnes – plus de 2000 selon la police – ont manifesté contre le racisme dimanche à Lausanne. Des sit-in se sont tenus en différents endroits de la ville. Un cortège a sillonné le centre-ville et a convergé vers le tribunal d’arrondissement.

Comme vendredi à Bienne, samedi à Bâle, Berne, Zurich ou Neuchâtel, les participants ont protesté contre la discrimination et la violence policière contre les personnes de couleur. Ces manifestations faisaient écho à la mort de l’Afro-Américain George Floyd à Minneapolis, étouffé sous le genou d’un policier blanc.

À Lausanne, dans toutes les bouches, on entendait le slogan «La vie des Noirs compte», «Black lives matter» ou «I can’t breathe». Les manifestants, vêtus de noir, brandissaient des panneaux, en français ou en anglais: «Ma couleur n’est pas une menace», «Si vous n’êtes pas antiraciste, vous êtes complice» ou encore «La police suisse tue», pour n’en citer que quelques-uns.

«Pas limité aux États-Unis»

«Le problème n’est pas limité aux États-Unis», a expliqué à Keystone-ATS un manifestant. «La Suisse n’est pas dans une bulle antiraciste. J’ai des amis et des connaissances noirs qui me racontent comment ils sont traités. C’est du racisme flagrant», explique-t-il.

Réunis à Montbenon, devant le tribunal d’arrondissement, ils ont entonné «One love, one life» de Bob Marley. Puis ils ont mis un genou à terre, poing levé pour certains, et ont attendu en silence 8 minutes et 46 secondes, le temps de l’agonie de George Floyd.

La manifestation n’était pas autorisée, mais la police n’est pas intervenue. «C’est une question de proportionnalité. Avec un aussi grand nombre de manifestants, cela aurait été contre-productif», a expliqué un porte-parole.

Le rassemblement s’est déroulé sans débordement, hormis quelques tags sur des véhicules et sur les murs de l’Hôtel de police. «Une plainte sera déposée», a précisé le porte-parole.

( ATS/NXP )