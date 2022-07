Incendies à Genève – Plus de 200 feux de déchets empoisonnent la vie des habitants chaque année Les incendies de détritus peuvent provoquer de gros dégâts matériels et humains. Exemples récents à Carouge et au Lignon. Chloé Dethurens - Collaboration: Marc Renfer

Les statistiques du Service d'incendie et de secours montrent que les embrasements de déchets occupent fréquemment les pompiers. PIERRE ALBOUY

Ils brûlent vite, dégagent beaucoup de fumée, noircissent les murs et laissent derrière eux une odeur persistante de suie. Chaque année, plus de 200 incendies de déchets se déclarent à Genève, dans des allées, des locaux communs ou à même la rue. Souvent facilement maîtrisés par les pompiers, pas toujours rapportés par la presse locale suivant leur ampleur, ces sinistres font pourtant parfois de gros dégâts. À la fois matériels et humains, comme le montrent deux exemples récents survenus dans le canton.