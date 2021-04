Bilan 2020 – Plus de 200 entreprises étrangères se sont implantées en Suisse Actives principalement dans le secteur des technologies de l’information et des sciences du vivant, les 220 sociétés qui se sont installées dans le pays l’an dernier ont prévu de créer environ 3600 emplois d’ici trois ans.

La stratégie actuelle 2020-2023 de la promotion économique met un accent particulier sur les technologies d’avenir et s’adresse aux entreprises innovantes. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

Deux cent vingt entreprises étrangères ont choisi de s’implanter en Suisse en 2020, créant 1168 emplois lors de leur première année d’activité. Au total, ces sociétés ont prévu de créer environ 3600 emplois d’ici trois ans, un chiffre en hausse de 21% par rapport à 2019.

Cette évolution positive est intervenue malgré les conditions difficiles du marché, souligne vendredi la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP). Celle-ci recense chaque année les implantations qui ont pu se concrétiser grâce au travail des organismes cantonaux, régionaux et nationaux de promotion économique.

Même si les 220 entreprises qui se sont implantées en Suisse en 2020 sont 23 (-9%) de moins que l’année précédente, le total de 1168 nouveaux emplois au cours de la première année d’activité dépasse de 119 (+11%) le résultat des implantations en 2019.

Avec un total de 3583 nouveaux emplois prévus pour les trois prochaines années, le niveau de l’année précédente (2970) a également été dépassé (+21%).

Technologies d’avenir

À l’image de 2019, la plupart des entreprises venues s’implanter en Suisse sont actives dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication ou des sciences du vivant. La majeure partie des sociétés concernées proviennent de France, des États-Unis et de Chine.

La stratégie actuelle 2020-2023 de la promotion économique met un accent particulier sur les technologies d’avenir et s’adresse aux entreprises innovantes et à forte valeur ajoutée. L’objectif est de contribuer à la prospérité du pays en attirant de telles entreprises. Grâce à leur savoir-faire innovant, ces entreprises contribuent à une valeur ajoutée locale pour l’économie et la société, estime la CDEP.

ATS

