Ciné-Festival – Plus de 20 avant-premières à Cinétoile Malley Lumières La 24e édition de Ciné-Festival aura lieu à Prilly, Lausanne, Renens, du mardi 2 au dimanche 7 novembre. Gérald Cordonier

Cette fois-ci, c’est la bonne! Après avoir dû annuler à la toute dernière minute son édition 2020 – qui aurait dû débuter le jour même où les institutions culturelles se sont retrouvées à nouveau fermées, l’automne passé -, le Ciné-Festival allumera bien ses projecteurs, cette année.

Du 2 au 7 novembre, ce n'est pas moins de vingt longs métrages qui seront projetés en avant-première à Cinétoile. Un feu d'artifice cinématographique pour convaincre les plus réticents de retrouver le chemin des salles obscures: «Ce festival doit donner envie à chaque spectateur de vivre l'émotion «grand format» de la salle de cinéma. En effet, celle-ci permet de s'immerger dans le film et doit susciter des émotions fortes comme nulle part ailleurs», confie les exploitants indépendants Jean-Daniel Cattaneo et Fabrice Gevisier.

Depuis plusieurs semaines, les directeurs de Cinétoile Malley Lumières ont déployé leur réseau et toute leur énergie pour composer la programmation et décrocher la projection en primeur des films bientôt à l’affiche en Suisse romande. D’ici ou de plus loin, il y aura quelques incontournables, dans tous les genres et pour tous les goûts. À voir, entre autres: «Haute Couture» de Sylvie Ohayon, «Les Tuche 4» d’Olivier Baroux, «La panthère des neiges» de Marie Amiguet et Vincent Munier, le norvégien «La symphonie des arbres» de Hans Lukas Hansen, l’iranien «Un héros» d’Asghar Farhadi ou encore les dernières réalisations de Nicole Garcia, Xavier Beauvois, Arnaud Desplechin…

Côté blockbusters ou ciné US, «Ghostbusters: Afterlife» de Jason Reitman et «Cry Macho», le dernier Clint Eastwood. Sans oublier les films d’ouverture et de clôture: le nouveau documentaire à grand spectacle, «Animal», de Cyril Dion qui donne une suite à son hit «Demain» (3 nov.) et «Tre Piani» de Nanni Moretti (7 nov.).

Programmes parallèles

Aux films qui seront visionnés par un jury des jeunes et à ceux projetés hors compétition s’ajoutent quelques rendez-vous désormais traditionnels et séances spéciales. Plusieurs d’entre elles sont, par exemple, prévues pour le jeune public. Outre les courts métrages des diplômés 2020 et 2021, l’ECAL propose, elle, une masterclass, le jeudi 4, avec le jeune réalisateur Elie Grappe - dont le film «Olga», remarqué à Cannes, est montré deux jours plus tard.

À l’affût, le photographe animalier Vincent Meunier et l’écrivain Sylvain Tesson, sur le tournage du film «La panthère des neiges». Filmcoopi

À la Cinémathèque et à Cinétoile, l’Italie aura, cette année, une place de choix. À Montbenon, en préouverture le mardi 2, sera présenté le film suisse «Siamo Italiani», réalisé en 1964 par Alexander J. Seiler. À Malley, le public pourra découvrir «Gli Anni Più Belli» et «Truffle Hunters», une sélection de films enrichie par un marché «Aux Saveurs d’Italie», dimanche 7 de 9 à 13 h.

